入学式では黒スーツに短髪の男性。卒業式ではグリーンヘアに袴姿の女性――。大学の同じ場所で撮影された、同じ人物とは思えない2枚の写真がXに投稿されると、12万件を超える”いいね”が集まり、「5度見くらいした」「てっきり女性かと思ってました！」「凄い変化ですね」といった驚きの声が寄せられました。



【アフター写真】入学式では黒スーツで短髪だった男性が→卒業式では…

投稿主はコスプレイヤーの窓賀茜さん（@MadogaAkane）。実は入学式の写真は、両親に「せっかくだから」と促されて撮った一枚でした。当時は乗り気ではなく、「今見るとなんか偉そうですね、ポケットに手を突っ込んでるし（笑）」と振り返ります。一方、卒業式の写真には少し複雑な事情がありました。窓賀さんの卒業年はコロナ禍と重なり、卒業式が中止に。しかし4年後、後輩たちが当時の卒業生のために卒業式イベントを企画してくれたそうです。



「コロナで卒業式がなかった分、ビフォーアフターをちゃんと撮っておきたかったんです。イベントを開催してくれた後輩たちや大学には感謝しかないですね」



卒業写真のスタイルには、窓賀さんなりのこだわりがあったのだとか。大学の校舎がツタの絡むレンガ造りだったことから、レンガの赤とツタの緑をテーマカラーに選んだといいます。ヘアカラーは、当初はもっと暗い緑にするつもりだったそうですが、「思いの外染まりすぎてしまって…（笑）」とのこと。それでも、しっかりテーマを決めたことと、予定外に明るい髪色になったこともあり、友人からは「めちゃくちゃ褒めてもらえてうれしかった」と話します。



小中高と一貫校に通い、制服のある環境で過ごしてきた窓賀さん。以前はファッションや自己表現について深く考えたことはなかったといいます。しかし大学に入ると、自由な服装やメイクを楽しむ人たちが周りにたくさんいて、「あの人のファッションいいなあ」「あのメイクすごく似合ってる」と刺激を受けるうちに、自分自身の見せ方にも関心が向くようになりました。さらに大学で始めたコスプレも、変化の大きなきっかけになったといいます。



「大好きなキャラクターのコスプレをするのに『こんなクオリティじゃいけない！』と、今から思うとちょっと強迫的なくらいメイク練習をしたりしました。でも、そのおかげで今は『垢抜けた』とおっしゃっていただけることが増えたので、よかったのかなと思っています」



窓賀さん自身もビフォーアフターの2枚を見比べ、「自分で見ても、ずいぶん変わったなぁと思います！」と話します。顔や立ち方など、男性的に見える部分をしっかり把握し、どうしたら女性らしく見えるかを意識できるようになったのだそう。



とはいえ大学生活でいちばん変わったのは、外見よりも気持ちの面なのだとか。12年間を同じ一貫校で過ごしてきた窓賀さんにとって、さまざまな価値観を持つ人たちとの出会いは新鮮でした。好きなことを自由に楽しんでいる友人たちの姿を見るうちに、「自分も人の目を気にせず、やりたいことをやっていいんだ」と思えるようになったことが、いちばん大きな変化だったといいます。



投稿がここまで広がったのは初めてで、「ありがたい限りです」と窓賀さん。ネガティブな反応も覚悟していたそうですが、実際には温かいコメントが多く驚いたといいます。投稿後は、初めて会った人から「入学式と卒業式の方ですよね！」と声をかけられることも増え、交流のきっかけにもなっているそう。



今回の反響をきっかけに、男性から「メイクのやり方を教えてほしい」というメッセージも多く届いたそうです。世の中のメイク動画はすでにメイクに慣れた人向けのものが多く、まったくの初心者が最初の一歩を踏み出せる情報は意外と少ないと感じているといいます。



「ゼロから学べるメイクの発信にも挑戦したいですし、今の自分に満足せず、新しいことに挑戦し続けていきたいです！」