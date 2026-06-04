◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグの第１週カナダ大会 日本３―１（２３―２５、２５―１２、２５―２２、２５―１３）フランス（４日、カナダ・ケベックシティ）

開幕し、世界ランク５位の日本は１３位のフランスを３―１の逆転で白星発進を切った。第１セット（Ｓ）を接戦で失ったが、第２Ｓではエース格の佐藤淑乃（ミラノ）のバックアタックなどで得点を重ね、１３点の大差をつけて奪うと、過去７勝無敗のフランスに対し、３セットを連取して逆転勝利につなげた。

全Ｓでセッター・関菜々巳、対角にアウトサイドヒッター（ＯＨ）和田由紀子（ともにアルシーツィオ）、主将の石川真佑（エジザジュバシュ）、佐藤、ミドルブロッカー（ＭＢ）荒木彩花（ＳＡＧＡ久光）、３４歳の島村春世（日本協会）が先発。リベロは福留慧美（姫路）が入った。第１Ｓはセット終盤までリードしたが、佐藤のスパイクがブロック。ラリーでも上回れ、２１―１９から３連続失点で逆転された。先発の平均身長が約８センチ高いフランスの高さと終盤の粘りに屈した。

０―１の第２Ｓは１０―９の競り合いで和田が強いスパイクを打ち抜くと、佐藤もハイセットから難なく決めるなど４連続得点で逆転。セット中盤には２１歳のＯＨ北窓絢音（ＳＡＧＡ久光）がリリーフサーバーで登場し、相手守備を崩すサーブと強固なレシーブで流れを引き寄せ、日本の７連続得点で一気に突き放した。

１―１で臨んだ勝負の第３Ｓは、セット終盤まで競り合ったが、１８―１９のラリーから佐藤がレフトから決めると、和田のスパイクで２０点目を奪った。その後も和田の勢いは止まらず、ライトから右腕の回転が速い強打で得点を重ね、勝負強さを示した。佐藤のバックアタックでセットポイントを握り、最後は石川のスパイクで取り切った。

２―１の第４Ｓは佐藤のバックアタックで口火を切ると、石川の多彩な攻撃で流れに乗った。セッター・関は得意のツーアタックで相手を翻弄（ほんろう）。ＭＢ荒木もブロックなど献身的な守備で存在感を発揮し、２枚替えで途中出場のセッター・中川つかさ（ＮＥＣ川崎）のトスに来季、フランスリーグでプレーする宮部愛芽世のスパイクも決まった。

アクバシュ・ジャパン２季目は、２８年ロサンゼルス五輪を目指す重要なシーズン。ＮＬでは主要国際大会で１９７７年のＷ杯以来、４９年ぶりの「優勝」が目標。ＮＬの後、８月のアジア選手権（中国）で優勝すれば、最短でロス五輪の出場権を得られる。ＮＬでは今夏の大一番へ弾みをつける頂点を目指していく。

◆ネーションズリーグ 女子は１９９３年からのワールドグランプリに代わる大会として２０１８年に新設した国際大会。１８チームが参加し、３組に分かれて３週で１次Ｌ計１２試合を行う。勝ち点は３―０、３―１で３点、３―２で２点、２―３で１点、１―３、０―３で０点。日本はカナダ、フィリピン、大阪で１次Ｌを戦い、成績上位７チームと決勝大会（中国・マカオ）の開催国が８強。２４年大会で日本は銀メダルを獲得している。