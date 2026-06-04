本日の予定【経済指標】
【豪州】
貿易収支（4月）10:30
予想 N/A 前回 -18.41億豪ドル（貿易収支)
【スイス】
消費者物価指数（CPI）（5月）15:30
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 0.6%（前年比)
雇用統計（5月）16:00
予想 N/A 前回 3.0%（失業率（季調前）)
予想 N/A 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【ユーロ圏】
ユーロ圏小売売上高（4月）18:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.2%（前年比)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（5月）18:30
予想 N/A 前回 -20.9%（前年比)
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 N/A 前回 0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 N/A 前回 2.3%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）21:30
予想 N/A 前回 N/A（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）
予想 N/A 前回 N/A（継続受給者数)
※予定は変更することがあります
貿易収支（4月）10:30
予想 N/A 前回 -18.41億豪ドル（貿易収支)
【スイス】
消費者物価指数（CPI）（5月）15:30
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 0.6%（前年比)
雇用統計（5月）16:00
予想 N/A 前回 3.0%（失業率（季調前）)
予想 N/A 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【ユーロ圏】
ユーロ圏小売売上高（4月）18:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.2%（前年比)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（5月）18:30
予想 N/A 前回 -20.9%（前年比)
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 N/A 前回 0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 N/A 前回 2.3%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）21:30
予想 N/A 前回 N/A（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）
予想 N/A 前回 N/A（継続受給者数)
※予定は変更することがあります