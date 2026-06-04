【豪州】
貿易収支（4月）10:30
予想　N/A　前回　-18.41億豪ドル（貿易収支)

【スイス】
消費者物価指数（CPI）（5月）15:30　
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)　
予想　N/A　前回　0.6%（前年比)

雇用統計（5月）16:00
予想　N/A　前回　3.0%（失業率（季調前）)
予想　N/A　前回　3.0%（失業率（季調済）)

【ユーロ圏】
ユーロ圏小売売上高（4月）18:00
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.2%（前年比)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（5月）18:30　
予想　N/A　前回　-20.9%（前年比)

非農業部門労働生産性指数（確報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想　N/A　前回　0.8%（非農業部門労働生産性・前期比)　
予想　N/A　前回　2.3%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）21:30
予想　N/A　前回　N/A（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/17 - 05/23）　
予想　N/A　前回　N/A（継続受給者数)

※予定は変更することがあります