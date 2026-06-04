本日の予定【発言・イベント】
14:00 ブロック豪中銀総裁、ケント豪中銀総裁補佐、上院経済委員会出席
17:00 ラガルドECB総裁、イベント講演
21:30 バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
23:00 ボウマンFRB副議長、下院金融サービス委員会出席
5日0:40 ベイリー英中銀総裁、投資協会年次総会出席
2:00 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:10 サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグ・テック・サミット出席（質疑応答あり）
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）
ブルームバーグ・テック・サミット（サンフランシスコ、～4日）
※予定は変更することがあります
17:00 ラガルドECB総裁、イベント講演
21:30 バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
23:00 ボウマンFRB副議長、下院金融サービス委員会出席
5日0:40 ベイリー英中銀総裁、投資協会年次総会出席
2:00 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:10 サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグ・テック・サミット出席（質疑応答あり）
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）
ブルームバーグ・テック・サミット（サンフランシスコ、～4日）
※予定は変更することがあります