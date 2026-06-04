“グラビア界のスーパールーキー”七海りお、話題の美ボディ披露 現役女子大生ならではのフレッシュさも
“アイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとして活動する七海りおが、発売中の『別冊ヤングチャンピオン』7月号に登場した。新潟県出身の現役女子大生アイドルとして注目を集める七海が、巻中グラビアで存在感を放っている。
【別カット】白スーツでスラリ美脚披露する“家庭教師”桃月なしこも登場
七海は、洗練された雰囲気と抜群のスタイル、自然体なキャラクターで支持を拡大。グループ加入前からSNSで大きな話題を呼び、投稿が“万バズ”を記録するなど注目を集めてきた。近年はグラビア活動でも存在感を高めており、“グラビア界のスーパールーキー”との呼び声も高まっている。
同号では、そんな七海の魅力を収めたグラビアを掲載。現役女子大生ならではのフレッシュさと、落ち着いた大人びた表情を併せ持つ姿で誌面を彩っている。
一方、表紙と巻頭グラビアには“最強ヒロイン”として知られる桃月なしこが登場。家庭教師をテーマにした妄想グラビアを展開し、誌面を盛り上げる。
また、付録には桃月のフォトブックを収録。誌面に掲載しきれなかった秘蔵カットを多数収めたほか、読者サービスとして桃月の応募者全員サービスQUOカードを用意。さらに桃月と七海のチェキプレゼント企画も実施される。
【別カット】白スーツでスラリ美脚披露する“家庭教師”桃月なしこも登場
七海は、洗練された雰囲気と抜群のスタイル、自然体なキャラクターで支持を拡大。グループ加入前からSNSで大きな話題を呼び、投稿が“万バズ”を記録するなど注目を集めてきた。近年はグラビア活動でも存在感を高めており、“グラビア界のスーパールーキー”との呼び声も高まっている。
一方、表紙と巻頭グラビアには“最強ヒロイン”として知られる桃月なしこが登場。家庭教師をテーマにした妄想グラビアを展開し、誌面を盛り上げる。
また、付録には桃月のフォトブックを収録。誌面に掲載しきれなかった秘蔵カットを多数収めたほか、読者サービスとして桃月の応募者全員サービスQUOカードを用意。さらに桃月と七海のチェキプレゼント企画も実施される。