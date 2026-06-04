梅雨前線の影響で、九州は雨や雷雨となるでしょう。中国・四国・近畿も夜までに雨が降り出すところがありそうです。

■全国天気（4日予報）

西日本の天気は下り坂です。九州は雨で、午後は雷雨のところがあるでしょう。局地的には激しい雨も予想されます。中国・四国も夕方以降は雨の地域が増えてきて、近畿も夜には雨の降り出すところがあるでしょう。東海・関東・北日本太平洋側は、雲がとれにくい天気ですが、晴れ間もありそうです。北陸〜北日本日本海側は晴れる見込みです。

■全国気温（4日予想）

晴れる北陸〜北日本日本海側では、7月並みの暑さとなるでしょう。一方で、雨の降り続く九州では、この時期としては低い気温となりそうです。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 24℃（-5）7月上旬

秋田 28℃（＋3）7月下旬

仙台 23℃（＋2）6月中旬

新潟 28℃（＋6）7月中旬

東京 23℃（＋3）5月中旬

名古屋 27℃（-1）平年並み

大阪 29℃（＋2）6月下旬

広島 26℃（-4）5月下旬

高知 27℃（-5）6月中旬

福岡 23℃（±0）5月上旬

佐賀 22℃（-7）4月下旬

鹿児島 26℃（-3）5月下旬

那覇 30℃（±0）6月中旬

■週間予報

来週水曜（10日）にかけては、全国各地で、晴れる日よりも曇り空の日が多いでしょう。日曜（7日）には、九州・四国から雨が降り出し、来週月曜（8日）は、全国的に雨となるでしょう。

来週中頃にかけて、極端な暑さとなる日はない見込みです。なお、週末から来週にかけては、北日本を中心にこの時期としては低めの気温となりそうです。

（気象予報士 平井史生）