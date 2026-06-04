開催：2026.6.4

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 1 - 7 [メッツ]

MLBの試合が4日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとメッツが対戦した。

マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するメッツの先発投手はフレディ・ペラルタで試合は開始した。

1回表、4番 ジャレド・ヤング 2球目を打ってファーストゴロ しかしファーストが悪送球でメッツ得点 SEA 0-1 NYM

1回裏、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 1-1 NYM

4回表、2番 ボー・ビシェット 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 SEA 1-3 NYM、ダブルスチール成功でメッツ得点 SEA 1-4 NYM、4番 ジャレド・ヤング 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 SEA 1-5 NYM

5回表、8番 ＭＪ・メレンデス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 SEA 1-6 NYM

8回表、2番 ボー・ビシェット 初球を打ってレフトへの犠牲フライでメッツ得点 SEA 1-7 NYM

試合は1対7でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのフレディ・ペラルタで、ここまで4勝4敗0S。負け投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで5勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 07:22:13 更新