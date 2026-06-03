ケルカンズローブがイベント開催、スモッキングでオリジナルTシャツを製作

早稲田に店を構えるセレクトショップ「ケルカンズローブ（qqn's ROBE）」が、 「クリエイト クレイル（Create Clair）」のデザイナー 安藤弥生を講師に迎え、スモッキングワークショップを開催する。6月7日の開催に先立って、事前予約の受け付けを開始。最大12名まで、専用フォームから予約することができる。

【画像をもっと見る】

同ワークショップでは、生地の裏側から布をつまみ合わせ、立体的に柄を浮き立たせるスモッキング刺繍とデコレーション用ビーズを用いてオリジナルウェアを制作。講師は、スモッキング刺繍をあしらったアイテムを製作するクリエイト クレイルのデザイナー 安藤弥生が担当する。参加者が持参したTシャツに同ブランドのアーカイヴテキスタイルでスモッキングを施すプラン（7700円）と、同店の取り扱いブランド「ポィ（PoI ）」が手掛ける猫のイラストがデザインされたTシャツをアレンジするプラン（1万6500円）を用意。Tシャツはホワイト、チャコール、ベージュの3色を揃え、装飾にはクリエイト クレイルに加え、ポィのアーカイヴテキスタイルを用いることができる。なお所要時間は約2時間で、12時から14時までと15時から17時までの2枠を設け、それぞれ6名を受け付ける。

◾️予約フォーム