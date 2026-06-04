日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比430円安の6万8130円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
71322.29円 ボリンジャーバンド3σ
68633.79円 ボリンジャーバンド2σ
68402.13円 3日日経平均株価現物終値
68130.00円 4日夜間取引終値
67398.00円 5日移動平均
65945.30円 ボリンジャーバンド1σ
65830.00円 一目均衡表・転換線
63580.00円 一目均衡表・基準線
63256.80円 25日移動平均
60568.30円 ボリンジャーバンド-1σ
58267.33円 75日移動平均
57879.81円 ボリンジャーバンド2σ
56845.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55350.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
55191.31円 ボリンジャーバンド3σ
52231.50円 200日移動平均
株探ニュース
71322.29円 ボリンジャーバンド3σ
68633.79円 ボリンジャーバンド2σ
68402.13円 3日日経平均株価現物終値
68130.00円 4日夜間取引終値
67398.00円 5日移動平均
65945.30円 ボリンジャーバンド1σ
65830.00円 一目均衡表・転換線
63580.00円 一目均衡表・基準線
63256.80円 25日移動平均
60568.30円 ボリンジャーバンド-1σ
58267.33円 75日移動平均
57879.81円 ボリンジャーバンド2σ
56845.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55350.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
55191.31円 ボリンジャーバンド3σ
52231.50円 200日移動平均
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