　4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比430円安の6万8130円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

71322.29円　　ボリンジャーバンド3σ
68633.79円　　ボリンジャーバンド2σ
68402.13円　　3日日経平均株価現物終値
68130.00円　　4日夜間取引終値
67398.00円　　5日移動平均
65945.30円　　ボリンジャーバンド1σ
65830.00円　　一目均衡表・転換線
63580.00円　　一目均衡表・基準線
63256.80円　　25日移動平均
60568.30円　　ボリンジャーバンド-1σ
58267.33円　　75日移動平均
57879.81円　　ボリンジャーバンド2σ
56845.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55350.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
55191.31円　　ボリンジャーバンド3σ
52231.50円　　200日移動平均

株探ニュース