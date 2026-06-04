TOPIX先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比35.5ポイント安の3965.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4091.60ポイント ボリンジャーバンド3σ
4017.58ポイント ボリンジャーバンド2σ
3996.20ポイント 3日TOPIX現物終値
3965.50ポイント 4日夜間取引終値
3958.20ポイント 5日移動平均
3943.55ポイント ボリンジャーバンド1σ
3940.00ポイント 一目均衡表・転換線
3869.52ポイント 25日移動平均
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3795.49ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3764.89ポイント 75日移動平均
3721.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
3698.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3647.44ポイント ボリンジャーバンド3σ
3482.14ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4091.60ポイント ボリンジャーバンド3σ
4017.58ポイント ボリンジャーバンド2σ
3996.20ポイント 3日TOPIX現物終値
3965.50ポイント 4日夜間取引終値
3958.20ポイント 5日移動平均
3943.55ポイント ボリンジャーバンド1σ
3940.00ポイント 一目均衡表・転換線
3869.52ポイント 25日移動平均
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3795.49ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3764.89ポイント 75日移動平均
3721.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
3698.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3647.44ポイント ボリンジャーバンド3σ
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