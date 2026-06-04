　4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比35.5ポイント安の3965.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4091.60ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4017.58ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3996.20ポイント　　3日TOPIX現物終値
3965.50ポイント　　4日夜間取引終値
3958.20ポイント　　5日移動平均
3943.55ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3940.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3869.52ポイント　　25日移動平均
3841.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3795.49ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3764.89ポイント　　75日移動平均
3721.46ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3698.12ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3647.44ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3482.14ポイント　　200日移動平均

株探ニュース