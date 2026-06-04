4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比35.5ポイント安の3965.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4091.60ポイント ボリンジャーバンド3σ

4017.58ポイント ボリンジャーバンド2σ

3996.20ポイント 3日TOPIX現物終値

3965.50ポイント 4日夜間取引終値

3958.20ポイント 5日移動平均

3943.55ポイント ボリンジャーバンド1σ

3940.00ポイント 一目均衡表・転換線

3869.52ポイント 25日移動平均

3841.25ポイント 一目均衡表・基準線

3795.49ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3764.89ポイント 75日移動平均

3721.46ポイント ボリンジャーバンド2σ

3698.12ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3647.44ポイント ボリンジャーバンド3σ

3482.14ポイント 200日移動平均



株探ニュース