グロース先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の759ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
885.57ポイント ボリンジャーバンド3σ
857.94ポイント ボリンジャーバンド2σ
830.31ポイント ボリンジャーバンド1σ
802.68ポイント 25日移動平均
798.00ポイント 一目均衡表・転換線
791.00ポイント 一目均衡表・基準線
779.60ポイント 5日移動平均
775.05ポイント ボリンジャーバンド-1σ
770.05ポイント 75日移動平均
764.02ポイント 3日東証グロース市場250指数現物終値
759.00ポイント 4日夜間取引終値
747.42ポイント ボリンジャーバンド2σ
747.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
741.22ポイント 200日移動平均
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
719.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
885.57ポイント ボリンジャーバンド3σ
857.94ポイント ボリンジャーバンド2σ
830.31ポイント ボリンジャーバンド1σ
802.68ポイント 25日移動平均
798.00ポイント 一目均衡表・転換線
791.00ポイント 一目均衡表・基準線
779.60ポイント 5日移動平均
775.05ポイント ボリンジャーバンド-1σ
770.05ポイント 75日移動平均
764.02ポイント 3日東証グロース市場250指数現物終値
759.00ポイント 4日夜間取引終値
747.42ポイント ボリンジャーバンド2σ
747.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
741.22ポイント 200日移動平均
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
719.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
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