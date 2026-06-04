4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の759ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



885.57ポイント ボリンジャーバンド3σ

857.94ポイント ボリンジャーバンド2σ

830.31ポイント ボリンジャーバンド1σ

802.68ポイント 25日移動平均

798.00ポイント 一目均衡表・転換線

791.00ポイント 一目均衡表・基準線

779.60ポイント 5日移動平均

775.05ポイント ボリンジャーバンド-1σ

770.05ポイント 75日移動平均

764.02ポイント 3日東証グロース市場250指数現物終値

759.00ポイント 4日夜間取引終値

747.42ポイント ボリンジャーバンド2σ

747.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

741.22ポイント 200日移動平均

731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

719.79ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース