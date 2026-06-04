　4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の759ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

885.57ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
857.94ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
830.31ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
802.68ポイント　　25日移動平均
798.00ポイント　　一目均衡表・転換線
791.00ポイント　　一目均衡表・基準線
779.60ポイント　　5日移動平均
775.05ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
770.05ポイント　　75日移動平均
764.02ポイント　　3日東証グロース市場250指数現物終値
759.00ポイント　　4日夜間取引終値
747.42ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
747.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
741.22ポイント　　200日移動平均
731.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
719.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース