北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性（当時20）・Xさんが男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された6人のうち、川村葉音被告（21）、瀧澤海裕被告（当時18）、少年B（当時16）計3人の裁判員裁判が5月25日より、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれている。

【写真を見る】大学生を死なせた6人の被告の写真入り人物相関図。川村被告と八木原被告が揺れながらダンスする画像も

暴行の主犯格と見られている川口侑斗被告（当時18）と積極的関与が疑われる少年A（当時17）の初公判は7月13日から、トラブルの発端とみられている八木原亜麻被告（21）の公判日程は決まっていない。

暴行の主犯格と見られる川口被告の供述調書、Xさんが暴行中に必死の思いで残した録音データ、川口被告が「みんな楽しそうだから」と記録に残した犯行の撮影データにより、犯行の大枠が明らかになってきた。

当記事では、被告人3名に対する犯罪事実に対しての被告人質問の様子をお伝えする。法廷での3名の答えに共通するのは「他人事感」「無関心」だった--裁判を傍聴したライターの普通氏がレポートする。【全3回の第1回 ※以下、一部ショッキングな犯行描写を含みます】

「『ライダーキック』は場を和ませるため」と主張

事件の流れを簡単に振り返る。きっかけはXさんと八木原被告の交際トラブルだった。八木原被告が友人の川村被告に相談し、当時、新千歳空港で一緒にいた川村被告ほか、瀧澤被告、川口被告、A被告、B被告の5人が2人のもとに向かい、複数人で暴行。2時間以上に及ぶ執拗な暴行の末、Xさんを全裸で放置し、死亡させた。

詳細な流れは過去記事（《時速140キロ、無免許運転で…》「カネ全部出せ」八木原亜麻被告（21）の彼氏をボコして全裸で放置…初対面だった被告ら6人の「短絡的すぎる犯行」【江別大学生暴行事件・公判】＊リンク貼る）を参照いただきたい。

今回の公判に出廷した川村被告、瀧澤被告、B被告それぞれの弁護人は、冒頭陳述として事情を説明した。

川村被告の弁護人は、川村被告に計画性がなく、また川口被告が突如暴行を始めることを予知することもできなかった事件であると主張。川村被告自身も複数暴行や、焚きつけるような発言をしているが、その場の流れで安易に同調してしまったに過ぎないとした。また、川村被告の暴行は死亡の結果に繋がる強度なものでもなく、金銭の強取もそれにより川口被告がその場を収めると思ったまでで、自身の利得は考えていなかったと主張した。

瀧澤被告の弁護人は、事件のきっかけも、暴行を継続した理由も、川口被告や八木原被告によるものと主張。自らは積極的に暴行には関与せず、動画として残っている「ライダーキック」の掛け声とともに行われた飛び蹴りは、暴力的な場の雰囲気を変えて、暴行を止める意図であったなどと主張した。

B被告の弁護人は、まず事件に関与し重大な結果となった後悔、反省について唯一述べ、行ったことへの相応の責任を考えているとした。その中で、B被告は川口被告に過去に暴力を受けた経験があり抗えない関係性であった点や、被告人らの中で最年少であることを述べた。

また被告人の資質、特性に課題がある点や、置かれている環境などを総合考慮してほしいなどとした。確かに、B被告の受け答えや当時の感情は、その場その場で思ったことをそのまま表現する特性を感じさせるものであり、その点を考慮して読者の方にはお読みいただきたい。

いずれの弁護人も、川口被告が能動的に暴行した点を強く主張した。ただ、実際にさまざまな形で関与した被告人らへの被告人質問は、川口被告への他責感以上に、事件に対する他人事感を色濃く感じさせるものであった。

検察官が語気鋭く指摘

まずは新千歳空港にいた5人が、Xさんと八木原被告のもとに向かうところから振り返る。

川村被告は、川口被告からXさんについて「何やってる？」と聞かれたので、何の気なしに「ボクシングをしている」と答えた（のちに誤解であることが判明する）。その答えに瀧澤被告は「相手はいかつくて、オラついてるのかと思った」と感じだという。

B被告の記憶では、車内で川口被告は「俺は殴るよ」などと口にしていたというが、その「殴る」というのは口癖のようなもので、特に気にされていなかったという。しかし、B被告は過去に川口被告に殴られた経験があり、他人を殴る様子も見たことがあった。

他の被告人は、実際に暴行が始まるまでその可能性は予見できなかったと主張するが、B被告だけは、人目がつかない場所に移動した点や、シャドーボクシングをしている川口被告を見て、「3〜4発殴るな」と感じていたという。

川口被告による、最初の暴行シーンを見ていたのは川村被告だった。Xさんの発言に対し、川口被告が腹を蹴った。突然のことで驚いて、後ろに数歩下がると八木原被告がいた。八木原被告はその様子を見て、笑い始めて「止める気はない」などと言ったという。

暴行が行われたのち、Xさんが八木原被告に近付く場面があった。川口被告が打撃し倒れたところを川村被告は「調子乗んな」と踏みつける。

検察官「近付いてきて、倒れた。それで（Xさんが八木原被告に暴行するといった）不安は解消されてますよね」

川村被告「……」

検察官「調子乗んな？ どうしてこんだけ殴られてる人に、そんなことが言えるんだ」

川村被告の弁護人が、すかさず「威嚇的な尋問だ」と異議を出す。質問は撤回されたが、検察官の語気の鋭さに川村被告は少なからず動揺しているように感じた。

その後、集団はさらに暴行を加え、財布やキャッシュカードを奪う。3人の無責任な受け答えのなか、パーテーションの内側で傍聴していたXさんの遺族に変化があった--続編で詳報する。

（第2回記事につづく）

◆取材・文／普通（裁判ライター）