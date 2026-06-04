〈大谷翔平が長嶋茂雄さんに「お久しぶりです」…目撃者が明かす“最後の面会”でみせた姿《一周忌秘話》〉から続く

長嶋茂雄が旅立って、1年。天覧試合のサヨナラ弾、栄光のV9、「10・8」決戦、夢のON対決。時代を太陽のように照らし続けたミスター・プロ野球が、死の3カ月前に再会を熱望した選手、それこそが大谷翔平だった――。

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王貞治と長嶋の最強コンビ“ON砲”を擁する巨人は、川上哲治監督のもと1965年から9年連続で日本シリーズを制覇。V9ナインの柴田勲が語る。

「長嶋さんは試合でグラウンドに出ると、真っ先に観客席を見回すんです。『今日もお客さんがいっぱいだなあ』と。ファンの喜ぶ姿が長嶋さんの原動力でした。その頃、遠征先の宿舎は相部屋が基本。僕は3年ほど長嶋さんの『部屋子』でしたが、試合から戻ると、長嶋さんは風呂の前に欠かさず素振りをしていました」



若き日の長嶋茂雄さん ©文藝春秋

長嶋に「最も苦手とした投手」と公言された元大洋の平松政次はこう明かす。

「憧れの長嶋さんに、プロ入りして初めて打たれたホームランが場外弾。あれで目が覚めたんです。いつか打てなかった投手として長嶋さんの記憶に残りたい一心で、全身全霊の勝負を挑むようになりました」

カラオケ大会でみんなが大笑いした長嶋の「野球小僧」

プロ野球選手から野球解説者に転身していた佐々木信也が記憶を辿る。

「V9時代に突入していた頃、川上監督に『今の巨人には欠点が見当たらないですね』と聞いたら、『サインを覚えようとせんのが1人おる』と笑っていた」

長嶋のことだった。柴田がこんな秘話を明かす。

「V3くらいの時、宮崎キャンプの打ち上げで、川上監督が前シーズンに選手から徴収した罰金をカラオケ大会の賞金として配ることにした。サインの見落としなどの罰金が30万円ほどになっていて。ほとんどは長嶋さんでしたがね」

長嶋が披露したのは、1951年のヒット曲、灰田勝彦の「野球小僧」だ。

「野球帽を斜めに被った長嶋さんが、宴会場の襖をそっと開け、キョロキョロと周りを見まわしながら入ってきて、ゼスチャーを交えて歌い出した。おかしくてみんな大笑いして。賞金は文句なしで長嶋さんがかっさらった。というか取り返した（笑）」（同前）

だが、宴の後、柴田は長嶋の本当の凄みを思い知る。

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《この続きでは、▶オフに極秘会食 大谷は「後光が差すのが見えた」、▶松井以外も！車椅子で坂本に「涙のバッティング指導」、▶10・8次女・三奈に「どうしよう、寝られない」、▶地獄の伊東キャンプ「篠塚の反逆」と「オナラ連発」など秘話を関係者の証言とともに報じている。秘話満載の記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および6月4日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月11日号）