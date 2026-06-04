ソフトバンクの王貞治球団会長（86）が、2018年に再婚した18歳下の妻と資産管理などを手掛ける会社を立ち上げていたことが、「週刊文春」の取材でわかった。

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王貞治球団会長 ©文藝春秋

元巨人監督の長嶋茂雄さん（享年89）が昨年6月3日に亡くなって1年が経つ。長嶋さんの告別式では、ON砲としてプロ野球界を牽引してきた王会長も「あなたとの60有余年、私にとっては忘れることのできない貴重な年月でした」と述べていた。

その王会長は5月23日、「福岡王貞治レガシー賞」の創設会見に出席。そこで以下のように抱負を語っていた。

「いずれは旅立たなきゃいけないと思いますが…」

「私もこういう年齢になりましたので、いずれは旅立たなきゃいけないと思いますが、残りの少ない人生を、また大いに胸を膨らませまして、野球とともに歩んでいきたいと思います」

この3日前の5月20日に86歳の誕生日を迎えた王会長。実は数年前、再婚した妻と資産管理などを手掛ける会社を立ち上げていた。

「王さんも80代半ばです。再婚した奥さんにも然るべき権利を残してあげたいとの想いも強い」（王の知人）

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現在配信中の「週刊文春 電子版」ならびに6月4日（木）発売の「週刊文春」では、ONスペシャル特集として「王貞治 18歳下再婚妻と『美しき終活』を始めていた」と題する特別レポートを掲載。王会長と再婚した妻が立ち上げた会社の詳細のほか、“2人の妻”を巡る知られざる秘話、長嶋さんが亡くなる10日ほど前に設立した財団の存在、盟友たちが明かすONとの逸話などについて取り上げている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月11日号）