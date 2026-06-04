サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表が３日（日本時間４日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで始動した。初のＷ杯となるＦＷ塩貝健人（２１）＝ヴォルフスブルク＝は、出国前に髪型をイメチェン。人気バスケットボール漫画「ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ」に登場する宮城リョータをイメージしたものだと明かした。

白色のメッシュを入れたパーマ姿。本人は「ちょっとイカツめにしちゃいました」と笑うが、ギラギラ感あふれる塩貝のイメージに合っている。

４〜５年前から通っているという明大前の理容室「ＢＡＲＢＥＲ ＴＲＩＢＥ」で、“Ｗ杯仕様”に仕上げた。「普通の…刈り上げる感じだったら２週間で伸びるじゃないですか。だからちょっと何かしたいなと思って」。“宮城リョータヘア”をオーダーした。

作中では赤茶色っぽい髪色だが、「赤ってなんかあんまきれいに色入んないんで。ちょっと白で」と自己流も加えた。ちなみに、宮城リョータに特別な思いはないようで「知らないです」と報道陣を笑わせた。

過去には２００２年の日韓Ｗ杯に赤髪モヒカン姿で臨んだ戸田和幸氏、金髪で３大会に出場した本田圭佑など、特徴的なヘアスタイルが耳目を集めてきた。「髪で目立てるんだったらそれにこしたことはないけど。僕は常にちょっと変わった髪型してると思ってるので。今回はこれで頑張ります。この髪型でかましてやろうかなと」と話した。

練習では３チームに分かれたミニゲームで強烈なシュートを決めるなど、初日からエンジン全開だった。初の大舞台に「活躍すれば人生変わる舞台だと思う。本当にそれを変えるのは自分次第なので、頑張ります」と決意を語った。“流れは自分たちでもってくる”。