◆株式投資で「勝つ人」と「カモになる人」の決定的な違いは情報の見極め

育休中に株式投資を本格開始し、わずか2年で資産1億円を築き上げた現役ママ投資家・ちょる子著『ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資』。子育てや仕事と両立しながら、どうやって株で稼ぐのか？ 株式投資を始めたきっかけから、大きな損失を乗り越え、億り人に到達するまでの試行錯誤、資産4億円超を築き上げた考え方や具体的な投資手法までわかりやすく解説！

「正しさを伝えたい」MRの第一歩から学ぶ

投資の基本姿勢

ママ投資家・ちょる子さんのキャリアのスタートには、個人投資家にとっても大きな学びとなる要素が詰まっています。彼女は6年間の薬学部生活を経て、某外資系製薬会社のMR（医薬情報担当者）として社会人の一歩を踏み出しました。

就職活動は苦戦の連続で、多くの企業から“お断り”を受けたものの、最終的には第一志望の企業から内定を勝ち取りました。ちょる子さんのエピソードから、株式投資において重要なマインドセットを紐解いてみましょう。

「専門性」という武器を持つ強み

ちょる子さんが決して偏差値がトップクラスではない大学の出身でありながら第一志望に合格できたのは、「薬学部」という専門性が背中を押してくれたからだとご本人が振り返っています。

これは投資の世界でも同じことが言えます。市場には機関投資家をはじめとする多くのプロが存在しますが、個人投資家であっても「自身の得意な業界」や「本業で深く知っている分野」という専門性（エッジ）を持つことが大切です。

一つの分野を深掘りすることで、他者には気づけない企業の成長性や隠れたリスクを見抜く強力な武器となります。

偏見を排し「正しい情報」を見極める

ちょる子さんがMRを志した最大の理由は、薬に関する「正しい情報」を伝えたいという強い思いでした。特に精神科領域に関心を持ち、「心の病気は気合いや努力だけで治る」といった世間の根強い偏見をなくしたいと考えていました。医師と対等にコミュニケーションがとれる専門家になりたいという情熱が、彼女の原動力だったのです。

投資においても、市場には常に根拠のない噂やノイズ、古い思い込みによる偏見が溢れています。そうした市場の雰囲気に流されず、事実と数字に基づいた「正しい情報」を自ら探し出し、客観的に分析する力が求められます。世間の偏見を排除し、企業の真の価値を見極める視点こそが、投資のパフォーマンスを大きく左右します。

行動し続けることで得られる「縁」とチャンス

ちょる子さんは情熱を持って仕事に取り組む中、配属先の東京で同じエリアを担当する他社のMRと出会い、のちに結婚することになります。

株式投資は孤独な作業と思われがちですが、真摯に市場と向き合い、積極的に情報を収集する行動力は、良質な投資仲間とのネットワークや、思いがけない投資アイデアとの出会い（セレンディピティ）を引き寄せることがあります。

彼女が大切にした「正しい情報を追求する姿勢」と「専門性の研鑽」は、不確実な相場を生き抜く個人投資家にとっても、大いに参考になるのではないでしょうか。

※本稿は『ママ投資家が育休中に1億貯めた株式投資』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。