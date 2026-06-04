メンタルが折れてかけているときは、この言葉を唱えよう。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

1日は短いが、1年は長い

「もう無理かもしれない」

そんなふうに、心が折れかける瞬間はないだろうか。

頑張っているのに結果が出ない。思うように前に進めない。気づけば、自分を責めてばかりいる。

そんなときに思い出したい一言がある。

それは、「1日は短いが、1年は長い」という言葉だ。

人はどうしても、今日できなかったことに目を向けてしまう。

だが、本当に大きな変化は、1日ではなく、もっと長い時間のなかで起きる。

この一言を知っているだけで、目の前の失敗や停滞を必要以上に深刻に考えずにすむ。

なぜなら、この一言は視点を「今日」から「1年」に切り替えてくれるからだ。

今日は、1年のなかではほんの一場面にすぎない

今日の失敗は大きく見えても、1年という時間の中ではほんの一場面にすぎない。

そして、「今日はうまくいかなかったけれど、まだ1年は残っている」と思えるようになるのだ。

私はこのことを理解するようになってから、次のことを肝に銘じながら毎年の計画を立てるようにしている。それは、「人は1日で達成できることを多く見積もり、1年で達成できることを少なく見積もっている」というものだ。時間は、うまく使えばたっぷり手に入れられる。1年365日を合計すれば、相当な時間になる。私は、このように長い目で時間をとらえるようになってから、大きな目標をそれ以前よりはるかに達成しやすくなった。また、長期的に時間をとらえると、ストレスも減る。このことを知っていると、着実に前進できる。また、やむを得ず後退しなければならないときも自分を許せる。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

メンタルが折れかけているとき、人は「今日」だけを見てしまう。

だが、本当に大切なのは、「今日どうだったか」ではなく、「1年後にどこへ向かっているか」だ。

心が疲れたときこそ、思い出してほしい。

「1日は短いが、1年は長い」

この一言が、あなたにもう一度前を向く余裕を与えてくれるはずだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）