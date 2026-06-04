日本代表がモンテレイで初練習！ ECL制覇の鎌田大地が合流…遠藤航はホテル調整、瀬古歩夢は別メニューに

日本代表がモンテレイで初練習！ ECL制覇の鎌田大地が合流…遠藤航はホテル調整、瀬古歩夢は別メニューに