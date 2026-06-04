パドレスは3日（日本時間4日）、ベテラン外野手ニック・カステラノス（34）をDFA（メジャー40人枠から外す事実上の戦力外）とした。前日には古巣フィリーズの本拠地で功績を称える映像が流されたばかりだった。AP通信が報じた。

カステラノスは2月、フィリーズの春季キャンプ全体練習開始直前に放出された。フィリーズは5年総額1億ドル（約160億円）契約の最終年にあたり、2000万ドル（約32億円）の年俸支払い義務が残っていたにもかかわらず契約を解除。パドレスはその後、復活に期待して獲得し、リーグ最低保証年俸約78万ドル（約1億2480万円）で契約していた。

しかし、かつて2度オールスターに選出された打者は、本来の力を取り戻せなかった。今季は39試合に出場して打率1割9分1厘、4本塁打、20打点、OPS.560にとどまった。

2日（同3日）のフィリーズ戦では先発メンバーから外れたものの、試合前には球団が用意したトリビュート映像が大型ビジョンで流された。映像ではフィリーズ時代のスライディングキャッチなどの好プレーが紹介され、カステラノスはスタンドからの歓声に帽子を取って応え、感謝の意を示していた。パドレスはカステラノスに代わり、3Aエルパソから内外野を守れるサマド・テイラーを昇格させた。