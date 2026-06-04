日本に1700万人いるとされる「境界知能」の知られざる実態…学習障害と併存する事例

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

発売即重版が決まった話題書『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています）

学習障害の併存

タクヤは単位制高校の3年生。小学校在籍中に学習障害と診断されました。中学では通常級に在籍していましたが、通級の希望人数が多く個別の学習支援はほぼ受けていませんでした。

高校入学後、真面目に通っているものの、電車の通学経路をなかなか覚えられませんでした。

真面目なタクヤは、宿題や提出物が終わらないと寝ないため、就寝が深夜になり睡眠不足に陥りました。さらに、「自分はダメな人間だ」と口癖のように繰り返すことを心配され、心理士に相談。心理士からは医療機関受診を勧められて、家族とともに診察に訪れたのでした。

宿題に時間がかかる、現実認識が乏しい

中学校で通級利用にあたって知能検査を受けたところ、IQ77という結果でした。同時に学習障害と診断されたため、通級を利用することができましたが、先述の通りほとんど通っていないとのことです。

通学路をなかなか覚えられず、宿題を提出するのに時間がかかるのは、学習障害に関連した症状なのでしょう。

ところが、タクヤはそれ以外にも生活の困難さをかかえていました。

診察室での質問には雄弁に答えますが、冗長で的を射ない内容です。通学の困難さについて聞くと、自宅から学校までの道のりや電車の乗り換えなどを逐一説明します。

「それができるようになったんだね。電車が止まって振替輸送になったら？」

「ケータイで（親に）聞く」

「駅員に聞いたり、自分で調べるのは？」

「それは無理」

宿題に時間がかかることを質問すると、どのくらいの量があり、時間配分をどうするのかを考えずにとりかかり、できないものを後回しにして、作業効率が落ちて時間がなくなるとのこと。やり続けることにこだわり、睡眠時間が確保できないなどの問題もありました。

一方で、現実認識は乏しく、朝起きられなかったら家族が起こしてくれる、計画的に買い物することができないものの、足りなくなると家族が出してくれる、レベルの低い学校だから卒業はできるといった話をしていました。

友だちに誘われると本当は気乗りがしないことでも断れず、友だちの話を鵜呑みにして失敗することを繰り返しているようですが、本人は友だち関係を崩したくないとあまり気にしない様子でした。

一方でタクヤ自身が友だちに提案をしたり話しかけたりすることはほとんどなく、本人も「そういうの苦手なんですよ」とあっさりと答えていました。

高校卒業後は、専門学校に通い、そこから就職につなげたいという希望は持っているようですが、「何がやりたいかわからない」「自分はダメな人間だから」などと言って具体的な話は進んでいません。

タクヤは「ダメな人間」などと否定的な発言はするものの、悲愴感は伴わず、どこか他人事のようです。気持ちの落ち込みや身体の不調はなく、通学に支障はないのでうつ状態ではありません。

学習障害と診断されていますが、読むこと、書くこと、計算すること、それぞれ苦手であるものの、どれかが極端にできないわけではなさそうです。

進路の計画をどう立てるか

タクヤの今の状況は、境界知能による知的活動や適応行動に一定の制約があり、2次的に現実の認識が乏しく、進路など計画が立てられない状態であると考えました。

専門学校に進学するにあたり、「学習障害」であるということを告げ、特に配慮してほしいことを先に伝えて、その対応がよい学校を選ぶことを勧めました。

タクヤの場合、就職に有利かどうかよりは、配慮が得られやすい進路が適していると考えました。先ほど「学習障害」の特性が目立たないと説明しましたが、学習障害の診断をそのままにして合理的配慮の申請をした方がよいように思いました。

診察室での説明に対し、家族は強く同意しました。タクヤは一時「診断書は出したくない」と拒む様子もありましたが、主体性が乏しく、家族に説得されてその提案を受け入れながら、現在は進学先を探しています。

【解説】学習障害と境界知能の困難さが重なることはしばしばあります。また学校に在籍中は何とか対応できても、職場や社会では対応できないことも増えていきます。学習障害は支援対象となるため、タクヤのように、学習障害で支援を受けることも考えた方がよいでしょう。

さらに「日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」」では、7人に1人いるとされ、知的障害と平均値のボーダーにある境界知能の実態に迫っていく。

【つづきを読む】日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」