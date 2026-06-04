金融政策決定会合はもうすぐ！円安・物価高なのに金利を上げられないかもしれない…日銀・植田総裁が直面する厳しすぎる現実

力業には限界がある

「ベッセント氏は日本の財政・金融政策のあり方について“忠告”した。さすがの首相も完無視とはいかないだろう」

来日したベッセント米財務長官が5月12日、官邸で高市早苗首相と会談した後、財務省幹部は意義をこう強調した。円安や長期金利の急騰など市場の警告にも聞く耳を持たず、消費税減税や財政拡張、日銀の利上げ封じにこだわる高市早苗首相が外圧で「変心」することを期待したものだ。

米国のイラン攻撃をきっかけとした原油価格の高騰で、資源が乏しい日本はインフレ高進や海外への資金流出、財政赤字の拡大といった複合リスクにさらされている。

昨年10月の就任時と比べて経済や市場環境が激変したにもかかわらず、首相はなお積極財政と金融緩和で意図的に景気を蒸かす「高圧経済」路線に固執している。それが投資家の財政規律喪失への懸念を煽り、円売りや国債売り圧力が収まらないのが実情だ。

円安で輸入物価高が助長される悪循環に歯止めを掛けようと、財務省はゴールデンウィーク中に大規模な円買い・ドル売り介入に踏み切った。1ドル＝160円台に迫っていた円相場は一時、155円台まで円高方向に振れたが、介入効果は長くは持たず、再び160円台をうかがう展開となっている。

「有事のドル買い」や原油高に伴う海外への資金流出（貿易赤字）の拡大を背景とした市場の円安進行の地合いに、力業で対抗しようとしても限界があることは端から明らかだった。

さすがの高市首相も……

高市政権の経済政策は、食料品にかかる消費税率を2年間ゼロにする減税やAI（人工知能）など17分野にも及ぶサナエノミクスの危機管理投資、防衛費増額など財政拡張メニューが目白押しで、債券市場は赤字国債の大量増発につながることを憂慮している。

日本国債を買い控える動きが広がり、長期金利の指標となる新発10年物国債の流通利回りは一時、2.８％を付け、約29年半ぶりの高水準となった。高市政権が発足した昨年10月時点の長期金利は1.6％だったことを考えれば、わずか半年余りで金利が1％以上も跳ね上がったことになる。

さすがの首相も足元の長期金利の急騰ぶりには神経を尖らせ、中東危機に伴う原油高対策を盛り込んだ2026年度補正予算案の財政規模を3兆円に抑えざるを得なかったほどだ。

ただ、高市財政への市場の疑念は根強い。債券投資家は「超党派による社会保障国民会議での消費税減税の行方や、6月にまとまる『経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）』などで高市政権の財政政策の方向性を見極めるまでは国債は買えない」と指摘する。

市場では「長期金利が3％まで上昇しても違和感はない」（メガバンクの債権ディーラー）との声も出ており、そうなれば国債の利払い費が一層膨らみ、財政運営が一段と厳しくなることが予想される。

財務省幹部は「円安と債券（国債）安の同時進行の根源は高市ファクター。ここが改まらない限り、市場の混乱は収まらない」と嘆く。

リフレ派学者が釘を刺す

財務省以上に危機感を募らせているのが日銀だ。原油高と円安のダブルパンチによるインフレ高進に歯止めを掛けるには、物価上昇率に比べて極端に低い政策金利（現行0.75％）を引き上げ、インフレ圧力を早めに抑え込むことが常道となる。

市場では次回6月15、16日の金融政策決定会合で0.25％の利上げが行われると予想する関係者が8割近くに上っている。

だが、高市首相は自らの成長路線に逆行しかねないとして、追加利上げに難色を示し続けてきた。元日銀副総裁で早稲田大学政治経済学術院教授の若田部昌澄氏らリフレ派が、そんな首相の一言居士を後押ししている。

政府の経済財政諮問会議の民間議員を務める若田部氏が5月11日の会議に提出した意見書にその片鱗が図らずもうかがえた。「日銀には物価変動を注視しつつ、市場における各種の資金需要動向にも配慮した、適切な金融政策の実施を期待」と明記され、緩和的な金融政策を続けるよう暗に求めた。

さらに、「経済財政諮問会議としては『強い経済成長』と『安定的な物価上昇』の両立実現に向けた政府・日銀の政策連携について適宜確認を行う」（要約）とも記され、高市政権と足並みを揃えた金融政策運営を行うよう日銀に迫っている。

植田和男総裁が政治との間合いを測りかねる中、日銀内では首相の顔色をうかがっているうちに金融政策の変更が後手に回り、大幅な利上げなしにはインフレ高進に歯止めをかけられなくなる「ビハインド・ザ・カーブ」への懸念が高まるばかりだ。

総裁の求心力が地に堕ちる可能性も

実際、1973年に起きた第一次石油ショックの際、日銀はインフレ圧力の強さを見誤り、対応が遅れた結果、当時の金融調整手段だった公定歩合を戦後最高水準となる９％まで引き上げる荒療治に追い込まれている。

この劇薬で「狂乱物価」は沈静化したが、日本経済は翌74年度に戦後初のマイナス成長に陥った。

追加利上げを実行できるかどうかは、植田氏の総裁としての信認も左右する。今年4月の決定会合では政策金利の据え置きに、政策委員会メンバー9人のうち民間出身の審議委員3氏が利上げを求めて反対。その後も早期利上げを支持するタカ派審議委員が増えている。

仮に植田総裁が首相の政治圧力に抗しきれないまま、6月の決定会合で政策金利の据え置きを提案した場合、これに反対する審議委員が多数派となり、利上げが決まる前代未聞のシナリオも取り沙汰されているほどだ。そうなれば植田総裁の求心力は地に墜ちる。

それでは日銀が適切な利上げに踏み切れなかった場合はどうなるのか。後編記事『ベッセント氏も懸念する…日銀利上げ先送りによる「日米国債同時暴落」と日本発「金融クライシス」の現実味』に続く。

【つづきを読む】ベッセント氏も懸念する…日銀利上げ先送りによる「日米国債同時暴落」と日本発「金融クライシス」の現実味