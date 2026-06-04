【イーロン・マスク】スペースX「史上最大の300兆円規模上場」でこれから世界に起こる大変化

スペースXが想定する新規市場の9割以上がAI関連

イーロン・マスク氏の宇宙開発企業スペースXが、早ければ今月12日頃にもナスダック市場に上場（IPO：株式初公開）する見込みだ。

想定される時価総額（企業価値）は約1兆7500億〜2兆ドル（約270兆〜310兆円）で、2019年上場の「サウジアラムコ（サウジアラビアの国営石油会社）」を抜いて史上最大のIPOになると見られている。

この上場では750億〜800億ドル（12兆〜13兆円）規模の資金調達を目指しており、集めた金は衛星通信「スターリンク」の拡充や次世代宇宙船「スターシップ」の開発、そしてこれまでとは畑違いのAI（人工知能）開発などに充てられるという。

なかでも現在マスク氏の最大の関心事項は「AI」であり、今後のスペースXは「宇宙開発とAI開発を完全に融合させること」を目指している。その戦略の核心は「宇宙のインフラを使ってAI覇権を握る」ということだ。

スペースXは今年2月、同じくマスク氏のスタートアップ「xAI」を吸収合併した後、本来の事業であるロケット開発等より3倍以上も多い資金を「データセンターの建設」などAI開発に投入している。

今月中と噂される（冒頭の）IPOに向け、米SEC（証券取引委員会）にスペースXが提出した目論見書（prospectus）では、同社が狙う「獲得可能な最大市場（TAM:Total Addressable Market）」の実に9割以上がAIビジネスで占められている。

こうした数字を見る限り、マスク氏の頭の中では、スペースXは最早「宇宙開発企業」というより「AI開発企業」と化してしまったようだ。

AI開発の中心地は「地球」から「宇宙」へ

マスク氏がここまでAIに傾倒し、それをスペースXと結び付ける理由のひとつは、ここに来て地球上でのAI開発が「電力と半導体の不足」という2つの限界に直面しているからだ。

これについてマスク氏は最近、「今から30か月以内（2028年頃まで）に、AIを開発して動かすのに最も経済的な場所は宇宙になる」と公言している。地球上ではデータセンターの稼働に必要な膨大な消費電力や土地の確保が問題になるが、宇宙空間であれば場所の制限は無いし、「24時間、遮るもののない太陽光発電」が使い放題になる、と言うのだ。

またスペースXが保有する数万基の通信衛星（スターリンク）にAI処理能力を持たせることで、今から5年以内には「地球上よりも宇宙空間の方に多くのAI処理能力（キャパシティ）が存在する状態」を作り出そうとしている。

恐らく今のマスク氏の頭のなかでは、同氏がこれまで創業あるいは指揮してきた全ての会社が、いずれAIを軸とする一つの事業に収れんするようなビジョンが描かれている。

まず（統合前の）旧xAI（Grok）がAIという「脳」の部分を開発し、テスラが自動運転車や人型ロボット（Optimus）などの「身体」を開発する。そして（今回上場する）スペースXが、それらの「脳」や「身体」を無限の「エネルギー（太陽電力）」で動かす「宇宙のAIインフラ」になるのだ。

とはいえ、本来の宇宙開発への関心も決して薄れたわけではなく、「火星移住などの宇宙開発を加速させるためにも、地球の限界を超えた最強のAI（シンギュラリティ）を宇宙で作り出す必要がある」のだという。

間近に迫ったスペースXの歴史的な上場（IPO）は、まさにこうした「宇宙を中心とするAI企業」への進化を決定づける資金調達の場になるだろう。

個人的な怒りや悔しさをイノベーションに変える

他方、マスク氏のAIにかける異常な執念の裏には、仇敵サム・アルトマン氏（OpenAI・CEO）への激しいライバル心、復讐心があると見られている。つまりマスク氏のAI開発は「宇宙進出」や「人類の救済」という大義名分よりも、むしろ「アルトマンを叩き潰すための個人的なリベンジ」という側面の方が大きい。

最近の裁判でも明らかにされたように、マスク氏は「自分が誰よりも先にAIの可能性・危険性に気付き、そのためにOpenAIを創業した」という自負がある。それなのに、今や「AIの顔」として世界中から脚光を浴びているのはアルトマン氏だ。

自分が常に世界の中心でいたいマスク氏にとって、かつて「あんな奴は格下だ」とタカをくくっていたアルトマン氏にAI分野で完全に遅れをとったことは、耐え難い屈辱だったと思われる。

イーロン・マスクという人物は「個人的な怒りや悔しさ」を凄まじい原動力に変えて、不可能を可能にしてきた過去がある。テスラもスペースXも「自動車」や「宇宙開発」という既存の業界から自分に投げつけられた侮辱、それに対する怒りや挑戦心から生まれたと言えるだろう。

今回のAI開発でも、アルトマン氏から（恐らく故意ではないにせよ）受けた屈辱とそれに対する激しい復讐心が「宇宙空間でのデータセンター建設」という常人では思いつかない破壊的なイノベーションを生み出したと見ることができる（現時点では未だ「成功すれば」という条件付きだが）。

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