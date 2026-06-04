日本の高株価を揺るがす大リスクが…トランプ「台湾への武器売却は中国との交渉材料」発⾔で半導体バブル崩壊の可能性

いま、AIブームが株価を押し上げている。

そこに重大な事件がおきた。台湾への武器売却に関して40年以上の期間にわたって米政府内で受け継がれてきた基本原則を、先般の米中首脳会談で、トランプ大統領が破ったと解釈できる行動をしたのだ。

これは、台湾の安全保障上の重大な問題だ。そして、AIブームに重大な影響を与えうる。なぜなら、AIには高性能半導体が不可欠であり、それを生産できるのは、事実上、台湾のTSMCしかないからだ。TSMCの生産に支障が生じれば、AIの開発には深刻な影響が及び、AIブームそのものに影響が及びかねない。

それにもかかわらず、AIブームは影響を受けていない。これはなぜだろうか？

AIブームを支えるのは台湾のTSMC

現在の投資ブームは、AIが牽引している。AIのためには高性能半導体が必要だ。とくに高性能半導体が不可欠だ。

高性能半導体の代表格であるAI向けGPUを設計しているのは、米国のエヌビディアである。しかし、エヌビディアは自社工場で製造しているわけではない。実際の製造を担っているのは、台湾のTSMCだ。

TSMCは、高性能半導体の生産を米国のアリゾナ工場でも行なう計画を進めており、日本の熊本第2工場でも、高性能半導体を生産する計画がある。しかし、最先端品の生産拠点として台湾が中心であることに変わりはない。

ところが、台湾のTSMCは、地政学的なリスクにさらされている。TSMCは技術的には圧倒的な強さを持つが、主力生産拠点が台湾に集中しているため、中国との緊張の高まりというリスクを避けられないのだ。

TSMCは生産拠点の分散を進めているものの、最先端半導体の中核が台湾に集中している構図はまだ大きく変わっていない。このため、AIブームの基盤は、台湾海峡の安定に強く依存している。

現在の日本株上昇の主要な要因は、AI関連需要への期待だ。だが、AIブームを支える高性能半導体の供給は、台湾のTSMCに大きく依存している。つまり、日本市場も、台湾海峡が平穏であり続けるという前提の上に成り立っている。

トランプ大統領は「六つの保証」を捨てたのか？

ところが、5月14〜15日のトランプ大統領と習近平主席との首脳会談で、重要な事件が起きた。これは、TSMCがかかえる地政学的な脆弱さを明確に示すものだった。

米国の台湾政策には、レーガン政権以来の「六つの保証」がある。その一つは、「米国政府が台湾への武器売却を決定するにあたって、中国政府と事前協議しない」という原則だ。これは、1982年の米中共同コミュニケを受けて台湾側に生じた不安を和らげるため、レーガン政権が台湾に与えた重要な保証だった。

ところが、米中首脳会談で、トランプ氏は台湾への武器売却を中国との交渉材料であるかのように扱った。詳しくいうと、つぎのとおりだ。

トランプ氏は、首脳会談に先立ち、11日、首脳会談で、米国から台湾への武器売却が議題になるとの見通しを示した。記者団から、米国は台湾に武器売却を続けるべきかを問われ「その件については習氏と話し合うつもりだ」とした。そして、記者団の質問に答えて、「習氏は我々に売らないでほしいと考えているようだ。私は話し合うつもりだ」と述べた（日本経済新聞、5月12日）。

トランプ氏は15日放送のFOXニュースで、台湾への武器売却について「中国次第だ。我々にとって非常によい交渉材料だ」と発言した。首脳会談後には、この問題を「（会談で）詳細に議論した」と記者団に語った。「80年代はだいぶ昔だ」と語ったとも報じられている（朝日新聞、2026年5月16日）。ロイターも、トランプ氏が台湾向け武器売却を「negotiating chip」と呼び、防衛義務にも疑問を呈したとしている。

つまり、習近平氏と台湾武器売却について話し、また「交渉カード」のように扱うと解釈できる。しかし、そうであれば、六つの保証の趣旨と明らかに反する。

以上のことから、「六つの保証を破った」と断定することはできないかもしれない。しかし、その精神を揺るがしたことは否定しがたい。

今回のトランプ氏の言動によって、台湾だけでなく同盟国全体が、アメリカによる安全保障に対する疑念を高めたことは否定しがたい。

そして、習近平国家主席は、「台湾問題を適切に処理できなければ、両国は対立衝突し、危険な境地に追い込む」と厳しい言葉を発した。

中国の国家主席が武力を示唆し、アメリカの大統領に突きつけたのだ。それに対しトランプ氏は何も反論しなかった。

「シリコン・シールド」論がゆらぐ

以上で述べたことは、AIブームに深刻な影響を与えうる出来事だと言える。AIの発展には高性能半導体が不可欠であり、その製造は台湾のTSMCに大きく依存している。ところが、その台湾をめぐって米国の台湾防衛姿勢に曖昧さが生じれば、AIブームの前提そのものが揺らぐからだ。

これまで、「台湾にはTSMCが存在するために、アメリカや世界経済にとって不可欠な存在であり、したがって、その安全も保障されている」と考えられていた。これは、「シリコン・シールド」論と呼ばれる考えだ。

台湾では、多くの人々がこの考えを信じているといわれる。私も強く信じていたし、いまでも信じている（技術によって地政学的弱点を克服できるという考えは、実に素晴らしい）。

しかし、アメリカはTSMCの米国生産を強く求めている。TSMCは米アリゾナへの投資を総額1650億ドル規模に拡大すると発表しており、これはAI半導体供給網を台湾だけに依存しないようにする動きでもある。

TSMCの生産拠点が米国に移され、半導体供給網の分散が進めば、台湾そのものを守る動機は相対的に弱まり、「シリコン・シールド」論はいずれ機能しなくなるだろうとは、これまでも指摘されていた。少なくとも、その前提が揺らぎ始めていることは、多くの人が認めていた。

しかし、それにもかかわらず、TSMCが台湾を守る盾であるという考えには、なお一定の根拠があると多くの人々が信じている。

実際、エヌビディアは、いまも台湾のAI供給網を重視しており、エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは、台湾をAI革命の「中心地」と位置づけ、台湾での大規模投資を表明している。つまり、台湾の重要性は消えていない。

だから、先般の米中首脳会談で、「シリコン・シールド」論があっさりと後景に退いてしまったのは驚きだ。

日本にとっても重大な問題

以上で述べたことは、日本にとっても重大な意味を持つ。

現在の日本株上昇の主要な要因は、AI関連需要への期待だ。だが、AIブームを支える高性能半導体の供給は、台湾のTSMCに大きく依存している。つまり、日本市場の楽観は、台湾海峡が平穏であり続けるという前提の上に成り立っている。

現代産業のほとんどは、半導体なしには動かない。AI向け高性能半導体が不足すれば、生成AI関連投資、データセンター建設、クラウドサービス、企業のDX投資にも波及する。日本経済の基盤は、意外に脆弱なのだ。しかし、市場がこのリスクを十分に評価しているとは思えない。

株価や半導体の問題だけではない。日本経済そのものにとっても、台湾海峡の安定は、経済安全保障の核心だ。

それにもかかわらず、米中首脳会談におけるトランプ大統領の言動は、さほど大きくは報道されていない。これも不思議なことだ。

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