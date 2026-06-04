「イランの次にトランプが狙うのは俺か」金正恩が震えている…イラン戦争激化で急浮上した”北朝鮮核放棄論”の現実味

アメリカの圧倒的な軍事力に対する恐怖

金正恩は長い間、自分の体制を維持する唯一の生命線として核兵器に固執してきた。しかし、最近のアメリカの対イラン軍事行動を見守り、核を保有することがかえって体制崩壊の火種になる可能性があると自覚したようだ。

ベネズエラ（マドゥロ捕獲）およびイラン（ハメネイ師と側近幹部数十人）に対するアメリカの斬首作戦を目撃し、大きな衝撃を受けた。特に中国製レーダーとロシア製対空ミサイルシステムが米軍の先端電子戦に完全に機能しなくなり、要塞化された地下トンネルがバンカーバスター爆撃で墓場となったのを見て、焦りと強い警戒感を抱いた可能性が大いにある。

このような恐怖から、突然「平和共存」のカードを差し出し、アメリカに平和共存を促した。 レッドラインを越えると自分が次の番になるかもしれないという恐怖心を見せている。

今や金正恩は核兵器を使用する兆しを見せるだけで、自分が斬首される標的になる可能性があるという現実に直面している。したがって、生き残るために「体制維持を確実に保証される条件」として核をめぐる交渉カードの切り方を変える可能性がある。

特に、アメリカがベネズエラとイランを攻撃した際、北朝鮮と同盟関係にある中国とロシアが積極的に介入せず傍観したという事実が、金正恩の心境変化を引き起こした決定的な要因として作用したと見られる。

トランプ大統領は現在、キューバやその他の親中国家を手直ししている。直接戦うよりも自ら降伏するよう誘導しているのだ。

核開発放棄を頑なに拒否したイランに対し、昨年6月、アメリカはB-2戦略爆撃機を飛ばしてウラン濃縮地下施設を爆撃した。そして、今年2月末、アメリカとイスラエルはハメネイ師と多数の側近幹部の斬首作戦に続いて、ハメネイ師の後継者を選ぶ「専門家会議」（聖職者88名で構成）の関連施設などを攻撃した。

「精密爆撃によるイラン指導部の連続殺害」が金正恩に恐怖心を植え付けた。これは、核を笠に着て体制維持を図ってきた国家に対する、アメリカとイスラエルからの最終通告に他ならない。

「平和的共存を選ぶかどうかは敵の選択次第だ」

そして今、このイランの惨状を世界で最も血の気が引く思いで見つめているのが金正恩だ。今年2月の朝鮮労働党大会、そして3月の最高人民会議（国会）において、金正恩は「核保有国の地位は絶対に後退させない」と強調した。

一見すると、これまで通りの強硬姿勢の維持である。しかし、我々が見逃してはならないのは、その後に続いた「平和的共存を選ぶかどうかは敵の選択次第だ」という言葉だ。

これまで「核武力の完成」を一方的に誇示してきた彼が、唐突に「平和的共存」というカードをちらつかせ、対話の余地（ボール）をアメリカ側に投げ返したのである。これは単なる外交的レトリックではない。金正恩の発言には、彼が抱える強い焦燥感とジレンマが色濃く表れている。

イラン指導部が次々と「ピンポイントで排除」される現実を目の当たりにし、「これ以上レッドラインを越えれば、次は自分の番だ」という恐怖心が言わせた、事実上のSOSシグナルと読み解かれている。

「無条件での完全放棄」の可能性は低いが…

北朝鮮にとって、核兵器は長らくアメリカの軍事介入を防ぐための「絶対的な命綱」であった。しかし、今回のイラン危機は、その前提を根底からひっくり返してしまった。

イランの強固な地下核施設がいとも簡単に破壊された現実は、北朝鮮の地下軍事施設が安全な聖域ではないことを証明した。

司令部の奥深くにいる指導部だけを正確にピンポイント打撃する最先端の精密誘導兵器の前に、人間の盾も強固な防空網も意味を成さない。

核兵器を使用する素振りを見せた瞬間、あるいは核開発をこれ以上進めた瞬間、それが体制崩壊（＝自身の暗殺）を引くことになりかねない。金総書記は今、「核を持っているから安全」ではなく「核にしがみついているからこそ、自分が標的になる」という残酷な現実に直面しているのだ。

金正恩が自発的に完全な核放棄を選ぶ可能性はあるのだろうか。結論から言えば、すぐに「無条件での完全放棄」に応じる可能性は低い。

しかし、「自らの命と体制の存続」という究極の目的と引き換えにするのであれば、実質的な核放棄や大幅な譲歩に踏み切る可能性は過去最高に高まっていると言える。

金正恩は今後、以下のプロセスを経る可能性が考えられる。

1. 核開発の完全凍結と検証の受け入れ： 当面の命の保証（不可侵の確約）を得るための第一歩。

2. 一部核兵器・施設の段階的廃棄： 経済制裁の解除と引き換えに行うカードの小出し。

3. 「平和的共存」を名目とした非核化への合意： 体制保証を強固な条約として結ぶための最終手段。

彼は決して愚かではない。計算高い独裁者である金総書記にとって、最も重要なのは「核兵器」そのものではなく、「金体制の永続」と「自らの命」である。

「平和的共存を選ぶかどうかは敵の選択次第だ」。

この言葉の裏には、「頼むから、私を殺す口実を作らないでくれ。条件次第では妥協する用意がある」という悲痛な叫びが隠されている。

アメリカがこのシグナルをどう受け止め、どのようなディール（取引）を持ちかけるのか。イラン危機によって極限まで高まった金正恩の「恐怖心」は、皮肉にも朝鮮半島の非核化を進める最大の原動力になるかもしれない。歴史的な転換点は、我々が思っているよりもずっと早く訪れる可能性がある。

金正恩が最も恐れている点

最後に、トランプ当選を二度も的中させた国際政治学者の李春根博士が指摘したアメリカの対北戦略スタンスは以下の通りである。

1. 米国務省は世界秩序を主導するために必ず見直すべき仮想敵国の順位を決定した。

第一候補：中国（習近平）。第二候補：ロシア（プーチン）。第三候補：イラン（ハメネイ）。第四候補：北朝鮮（金正恩）。

2. 米国務省の報道官の発表によると、アメリカは北朝鮮を決して核保有国として認めない。 アメリカが譲れない最終案はCVID（完全かつ検証可能で、取り消し不可能な核廃棄）である。

3. アメリカは北朝鮮問題について外交的解決を最優先に考えている。

しかし同時に北朝鮮に対して「イラン情勢を見よ」と強い警告を送った。最終的に言うことを聞かない場合は「軍事攻撃」オプションを絶対に排除しないという強力な圧力をかけたのだ。

金正恩が最も恐れている点は、トランプ大統領が対話をしながらもいつどこに飛ぶかわからない予測不可能な行動だ。ニューヨーク軍事学校時代に身に染みついたトランプ大統領の軍事戦略と外交交渉の手腕が期待される。

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