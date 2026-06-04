令和に「成人向けVHSビデオテープ」を見る男たち…愛知県の住宅街にある「映画館・レンタルビデオ」併設劇場に通う常連客の目的

夢のような場所が、愛知県西尾市にある。現役稼働中の映画館とレンタルビデオ店が、同じ建物に併設されているのだ。その名は、鶴城映劇。かつては大手映画会社・日活の直営館だったこともある、歴史ある劇場だ。

なお、現在の映画館は成人映画専門。レンタル店のメインも同じくアダルト作品で、しかもいまや珍しいVHSテープが中心。いくらかハードルは高いかもしれないが、なかなかお目にかかれない光景であることは間違いない。

場所は、名鉄西尾線西尾口駅から、通りをまっすぐ歩いていくだけでたどり着ける（隣の西尾駅からも歩いていけるし、そちらのほうが古い建物をたくさん見ることができて楽しいが、分かりやすさで言えば西尾口方面から行くのがおススメ）。11分ほど歩くと、住宅街の真ん中に忽然とその映画館は姿を現す。成人映画館の立地としてはなかなかのインパクトだ。

取材・文・写真：岡本敦史

圧倒されるビデオの物量

入口の劇場カウンターでチケットを購入し、中に入るとさっそくレンタル商品棚の豊富さに圧倒される。現在はDVDも陳列されているが、圧倒的物量を誇るのはやはりVHSのパッケージ。レンタルビデオ黎明期にリリースされたであろう、貴重な透明プラケースの作品群も少なくない。

ちなみに筆者はかつて東京都内の自転車移動できる範囲のレンタルビデオ店をしらみつぶしに巡回していたことがある。大型店舗にもよく通っていたが、それでも、この在庫量は圧巻のひとこと。アダルト作品については正直それほど詳しくないが、いくら過去の記憶をひっくり返しても「見たことない」「初めてお目にかかる」作品ばかり。往年の人気作も多数並んでいて、ある世代以上のファンなら懐かしさに浸れるはずだ。

日本映画黄金期の名残

映画館のほうは、昼12時のオープンから3本立て上映をノンストップでおこなっている。ホール内は56席とコンパクトな作りだが、天井が高く、スクリーンも大きい。日本映画黄金期の名残を感じさせる、味のある建築だ。

現在、劇場を運営するのは、開館時からの創設メンバーである館主の斎藤すみ子さんと、息子の斉藤貢さん、そして貢さんの同級生で映写スタッフの大楠宏光さん。すみ子さんは90歳オーバーというご高齢だが、ずっと接客業に携わられているからか、お元気そのもの。常連客の皆さんには「鶴城映劇のマドンナ」として慕われているとか。そんな評判にも大いにうなずいてしまうほど、お話を聞くだけで親しみやすく優しい人柄が伝わってくる。

もともと鶴城映劇は、地元で劇場興行を営んでいたすみ子さんの夫・満さんが、市の誘致で映画館を作ることになり、1955（昭和30）年に日活直営館としてオープン。その後、映画産業全体が斜陽になり、日活がロマンポルノ路線に転向すると、鶴城映劇も成人映画館へとシフト。1986年には、アイデアマンである満さんの発案で、ビデオレンタルとの兼業スタイルで再スタートを切る。その劇的転換期も含めた劇場の歩みについて、斉藤さん親子にお話をうかがった。

日活直営館から成人映画館へ

――映画館とビデオレンタルの両輪で再スタートしたきっかけは？

すみ子（館主）：再オープンしたときからよね。ここを建て直したとき。

貢（現・代表）：そうです。1986年ごろ。

――もともとは日活の直営館だったんですよね。

貢：はい。石原裕次郎、渡哲也、松原智恵子、吉永小百合といった映画スターが人気を集めていました。日本映画の青春時代ですね。当館はその路線でずっとやっていたんですが、映画興行が不調になって、1971年に日活がロマンポルノに移行したんです。

すみ子：その流れで、ウチもそのまま成人映画館になりました。

――1986年からビデオレンタルも導入したわけですが、そのアイデアはどこから？

貢：亡くなったウチの父親が、別の場所で「ビデオ鑑賞室」のシステムを見て、これは面白いと興味を持ったんです。映画も観られるし、ビデオも観られる。別にウチが先駆けというわけではなく、二番煎じぐらいで始めたんです。のちに訊いた話ですが、父はこの個室ビデオコーナーを本当は目隠ししてやりたかったそうです。だけど風営法で引っかかるので、ガラス張りの作りにしたんです。

――レンタルビジネスは、当初から好調だったんでしょうか？

すみ子：始めたころは忙しかったですよ。

貢：その頃は一般作も扱っていて、好調なスタートを切りました。でも、そのうち一般作を借りる人も少なくなって、結局は映画館と同じく、アダルト専門になっちゃいましたけどね。

―いまだにVHSメインで営業しているのはなぜなんでしょうか？

すみ子：置き場がないから（笑）。

貢：そう簡単に廃棄することもできないですしね。けっこう昔のタイトルも残っているので、中には館内を見て驚かれる方もいらっしゃるんです。「こんなものがあったんだ！」と。いっとき、大阪のほうからビデオを買いに来る方もいました。5本とか10本ぐらいのビデオを抱えてこられて、「これ売ってくれませんか？」と頼まれたり。

ここでしか見られないVHS

鶴城映劇で驚くのは、ビデオが「散逸していない」という点だ。個人経営店には特に、コレクターや業者がハゲタカのように集うこともありえたわけで、店側が中古セールとして放出することもあったはずだ。それでも、これだけのラインナップをいまも残しているのは奇跡に近い。

――本当に「ビデオ博物館」に来たのかと思うほど、貴重なものがたくさんあって驚きました。

貢：いまはDVDの時代ですからね。VHSテープの再生機がなかなか売っていないので、そのレンタルをいまだに続けているところは、全国的にも珍しいと思います。

――でも、DVD化されず、ビデオが発売されたきりで現在ではなかなかお目にかかれない作品も山ほどあります。実際、ここでしか見たことのないパッケージが大量にあって、びっくりしました。そういうマニアックなお客さんは来られますか？

貢：いや、いまはレンタルのお客さん自体が少なくて……。

すみ子：ビデオを借りていく方は、ほとんどいませんね。いまは皆無に近いかしら（笑）。

貢：来場される方の99%は映画館のお客さんです。常連さんのなかには、じゃあビデオもついでに……という方はわずかにいらっしゃいます。

――人気タイトルはあるんですか？

貢：きちんと記録をとっているわけではないのですが、ウチではFAプロというレーベルが人気でした。一応、ストーリーも設定も作り込まれた作品が多いので、常連さんには好まれていましたね。年配のお客さまが多いので、昔からよく借りられていました。

すみ子：でも、そういう作品を借りていく人もだんだんと少なくなったね。

――いまはビデオのお客さんはほとんどいない？

すみ子：いえ、ビデオ鑑賞室で観ていく方はいらっしゃいますよ。退屈すると、ロビーに出てきてビデオを借りて、鑑賞室に入られて。

貢：映画館のお客さんは鑑賞室を無料で利用できますから。

――そうなんですか！

すみ子：これは主人が生きとったころから、映画館に来てくださる方へのサービスとしてやっております。

貢：その発想はよかったよね。満さん、さすがアイデアマンだった（笑）。

――陳列してあるパッケージは、空箱ですよね。テープ本体はどこに収納しているんですか？

貢：上の映写室に上がっていく階段にも棚がありますし、映写室にも置いてあります。見てみますか？

――ぜひお願いします！

というわけで、テープ本体の収納スペースを見せてもらい、ついでに映写室の光景も拝ませてもらった。現在はプロジェクターで映写されているが、フィルム映写機もそのまま残っている。ここで往年の日活映画の名作をフィルムで観たらさぞかし素晴らしかろう、と思わず想像してしまった。

【後編を読む】愛知の「成人映画館」がお年寄りたちの「憩いの場」に…「ハッテン行為なし」がなぜ実現できたのか

鶴城映劇

〒445-0815 愛知県西尾市菅原町60

TEL: 0563-57-2084

◎入場料金：1500円（各月の第2週・第4週はサービス週間で入場料1000円）

◎営業時間は12時〜21時ごろまで。木曜定休。上映作品については劇場にお問い合わせください。

◎名鉄西尾線・西尾口駅から徒歩で約11分。西尾市コミュニティバス「鶴城中西」から徒歩で約5分。静かな住宅街にある映画館なので、マナーは守りましょう。

【つづきを読む】愛知の「成人映画館」がお年寄りたちの「憩いの場」に…「ハッテン行為なし」がなぜ実現できたのか