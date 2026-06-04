皮下脂肪でも内臓脂肪でもない「日本人が最も恐れるべき第三の脂肪」はこんなに怖い…痩せていても関係なし

「じつは痩せている人でも、隠れた場所に脂肪がたまっていることがあります。『異所性脂肪』と呼ばれるもので、体重や外見には現れないまま体をむしばんでいる可能性があるんです」

そう警鐘を鳴らすのは、九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科科長の小川佳宏氏だ。

「自分は痩せているから運動しなくても大丈夫」「体重は標準的だから、脂肪過多とは無縁のはず」――そう考えている人は少なくないのではないか。しかし、体を動かすことを怠り、乱れた食生活を送っていれば、気づかないうちに脂肪が蓄積し、取り返しのつかない事態を招くことがある。

近年注目を集める「第三の脂肪」

摂取したエネルギーが運動や基礎代謝による消費エネルギーを上回ったとき、体に蓄積するのが「中性脂肪」だ。中性脂肪はまず、お腹まわりなどに「皮下脂肪」としてたまり、その容量を超えると、臓器のまわりに「内臓脂肪」として蓄積されていく。

一方で「異所性脂肪」とは、内臓脂肪としてもためきれなくなったエネルギーが、本来たまるべきでない場所に蓄積した脂肪のことを指す。肝臓や膵臓、心臓などで、老化を加速させるとして、近年注目されている「第三の脂肪」である。

小川氏が続ける。

「皮下脂肪や内臓脂肪は、中性脂肪の「容れ物」である脂肪細胞の中にたまります。ところが異所性脂肪は、肝臓の肝細胞や筋肉の筋細胞、膵臓のインスリンを分泌するβ細胞などにたまる脂肪で、外見にはほとんど現れません。体重が増えるわけでも、突然お腹が出るわけでもないので、自分では気づきようがないんです。

異所性脂肪が恐いのは、蓄積すると細胞の本来の機能が妨げられるということです。肝臓であれば肝機能の低下、筋肉であれば筋力の衰えへとつながり、治療しても機能が完全には戻らないほど、大きなダメージを与えることもあります」

日本人は異所性脂肪を蓄えやすい？

異所性脂肪が引き起こす代表的な疾患が「脂肪肝」だ。ひどくなると肝臓が線維化して「肝硬変」と呼ばれる状態になり、がんなどの重大な病気につながってしまう。

他にも、膵臓のβ細胞や筋細胞にたまった異所性脂肪は、血液中の糖分を調整するホルモンであるインスリンの分泌を悪くして、糖尿病を引き起こす要因となることがわかっている。

恐ろしいことに、日本人はこの異所性脂肪を蓄えやすい体質だという。

「欧米人と比べ、日本人は小柄で華奢な人が多いですが、これは日本人が皮下脂肪をためにくく、余ったエネルギーが内臓脂肪や異所性脂肪に回されやすいことの表れです。

欧米ではBMIが30以上で肥満とされますが、日本では25以上なのはこうした理由からです。日本人は太っているかどうかにかかわらず、異所性脂肪に注意をしたほうがいいと思います」（小川氏）

では、体内に異所性脂肪がたまっていないかどうか、どのように把握すればいいのか。【後編記事】『体重は増えてないのに「ベルトがきつい」それは“異所性脂肪”が原因かも…このサインが出たら脂肪肝まっしぐら』でさらに深堀りしていく。

「週刊現代」2026年6月8日号より

【つづきを読む】体重は増えてないのに「ベルトがきつい」それは”異所性脂肪”が原因かも…このサインが出たら脂肪肝まっしぐら