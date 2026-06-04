「１日１万歩”ただ歩いても”瘦せません」ウォーキングで脂肪を燃やしたいなら「やるべき３つのタスク」

「昨今、ウォーキング愛好家がとても増えてきましたよね。それはもちろんよいことなのですが、普通に歩くだけでは健康体にはなれないこともきちんと知っておいてほしい。若返るために大切なのは筋肉量を増やすことですが、ただ歩くだけで筋肉量が増えることは、ありません」

青山学院大学駅伝チームの強化指導も行う、フィジカルトレーナーの中野ジェームズ修一氏がそう指摘する。

そして、1日1万歩以上を目標にして長時間・長距離歩いても身体機能は十分に高まらず、むしろ膝や腰に負担がかかり身体を壊すことにもつながりかねないと語るのだ。

大切なポイントは「過負荷の原則」

では、どのように・どれくらい歩けば老化を抑えられ、健やかな身体をつくれるのだろうか。研究が進むにつれて常識も変わる―ここでは「科学的に正しい歩き方」を見ていくことにしよう。

まず、歩く前にはスクワットをしておくのがよいと、中野氏は述べる。

「スクワットのような筋力トレーニングを行うと、筋肉の合成を促す成長ホルモンが分泌され、脂肪が分解されやすい状態に変わります。その後にウォーキングをすれば、分解された脂肪をより効率的に燃焼させられるのです」

そのうえで大切なポイントは「過負荷の原則」にある。

「運動は強度が命です。ふだん身体に与えている以上の負荷をかけなければ、身体機能は向上しません。20歳を過ぎると、筋肉量は1年に約1％ずつ低下すると言われていますが、運動強度を高めれば何歳になっても筋肉量は増えていきます。

それを増やす一つの方法としては、ウォーキングに階段や坂道の上り下りを取り入れることです。階段を上っているときは、ジョギングとほぼ同じだけの消費カロリーがあると言われています。階段がよいのは筋肉量を増やせるだけではなく、消費カロリーも非常に高いところ。ウォーキングコースには積極的に、歩道橋や坂道を取り入れましょう」（中野氏）

それに加えて、歩幅を広げつつペースを上げる「早歩き」を取り入れると、2〜3ヵ月ほどで全身の持久力が高まった実感が得られると中野氏は語る。

【後編記事】『世界が絶賛…！日本人が開発した「半年で10歳若返る」歩き方、インターバル速歩がもつ《驚異の効能》』へつづく。

「週刊現代」2026年6月8日号より

【つづきを読む】世界が絶賛…！日本人が開発した「半年で10歳若返る」歩き方、インターバル速歩がもつ《驚異の効能》