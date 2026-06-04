◇ナ・リーグ ドジャースーダイヤモンドバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で二刀流出場する。投手では今季6勝目、打者では5試合ぶりとなる11号本塁打に期待がかかる。

大谷は5月20日（同21日）のパドレス戦で登板4試合ぶりに投打同時出場すると、初回の第1打席で投手ではメジャー史上初めて初球を先頭打者本塁打にした。前回27日（同28日）のロッキーズ戦も登板2試合続けて二刀流で出場し、相手先発・菅野智之から先頭打者アーチを放っている。

前日2日（同3日）のダイヤモンドバックス戦では「1番・DH」で出場し、2安打2打点の活躍で勝利に貢献した。6試合連続＆3試合連続マルチ安打を記録し、出塁率・411はリーグトップに立った。

【ドジャースのスタメン】（1）DH 大谷 （2）中 パヘス （3）一 フリーマン （4）遊 ベッツ （5）右 タッカー （6）三 マンシー （7）捕 スミス （8）左 コール （9）二 フリーランド 先発投手 大谷