◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 5-4 オリックス（3日、東京ドーム）

長嶋茂雄終身名誉監督の一周忌に、劇的な逆転勝利をあげた巨人。試合後、橋上秀樹監督代行がインタビューに応じました。

この日は3点ビハインドで8回裏を迎えるも、連打で1アウト満塁の好機をつかみ、代打・丸佳浩選手が逆転満塁ホームラン。1点リードの9回をマルティネスが抑えきり、劇的な勝利としました。橋上監督代行は「まずは選手が非常に頼もしく、誇らしく感じます。長嶋(茂雄)さんが見ていてくれてこういう試合になったかなという感じがします」とコメント。さらに「本当に最高の形で勝利を届けることができたんじゃないかと思うので、ちょっとホッとしました」と安どの表情を浮かべました。

さらに緊急登板となった森田駿哉投手の力投や、最後まで諦めず攻撃を続けた野手陣を評価。丸選手のホームランについても「本当にドラマですよね。こんなドラマ書きづらいなという感じ」と絶賛しました。

このホームランは長嶋茂雄さんがデザインされた看板の近くに飛ぶ、スタンド上段に達する豪快な一発。橋上監督代行は「私の周りにいるコーチの方々も早めに手を上げていましたので、正直どこに着弾したかは見えなかったんですけど(笑)」と明かしながら、丸選手の存在について「もちろんそれだけの技術を持っている選手ですし、やはり代打というものに先進的なものも含めて慣れているところはあると思いますので。やっぱり経験なり、技術なりというのは非常に頼もしいと思います」とたたえました。