女優で歌手（adieu）としても活動する上白石萌歌さんがXを更新。2026年5月16日、17日にかけて静岡県で開催された音楽イベント「ACO CHiLL CAMP」に出演した際に、同イベントに参加していたのんさんとの"身長差"ショットを披露している。



【写真】「こんなに違うのにびっくり」上白石萌歌×のん、"身長差"はっきり2ショット

上白石さんは、「のんさんにお会いしたんです うれしい うれしい」とコメントし、のんさんとの2ショットを複数枚アップ。「ほぼはじめましてなのにハートつくらせていただきました」と添えられている写真では、横並びで腕ハートを作る2人の間に、明らかな背丈の差がみられる。





SNSでは、「ほぼ初対面でこの距離感…！」「背の高さ差も可愛いし、2人とも輝きが強すぎ」「萌歌さんも女性の中では身長高めなのにのんさんは更に高いですね！！」「のんさん、背高いですね」「萌歌ちゃんも背高めなイメージなのに」「背がこんなに違うのにびっくり」などのコメントがあった。



公式プロフィールによると上白石さんの身長は163cm。のんさんの方は2023年に自身の公式X（旧Twitter）で165cmと公開している。