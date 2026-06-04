【ゴルフあるある】「今日のコースは合わない」が口癖になってない？スコアが劇的に変わる魔法の考え方

「フェアウェイが狭すぎる」「バンカーの砂が硬い」……

ラウンド中、思い通りにいかないプレーをコースのせいにしていませんか？

実は、そのマインドこそがスコアアップを阻む最大の壁かもしれません。

今回は、人気ゴルフ漫画『ゴルフは気持ち』第12話「障害物競争」のエピソードから、どんなコースでもスコアをまとめるための「真のゴルフメンタル」をご紹介します。

「フェアウェイが狭い」「グリーンが硬い」…ついコースのせいにしていませんか？

ゴルフ場に行くと、「このコースはオレに合わない」「フェアウェイに傾斜が多すぎる」とぼやくゴルファーに出会うことがあります。

バンカーに入れば「昨日の雨で砂が締まっている」、グリーンに乗らなければ「芝が長すぎる」と、ミスショットの理由をコース環境に求めてしまうのは、まさに“ゴルフあるある”です。

しかし、調子の悪さをコースのせいにしていては、スコアは決してよくなりません。

ゴルフの本質は「障害物競争」である

そもそもゴルフとはどのようなスポーツでしょうか。

漫画『ゴルフは気持ち』の中では、ゴルフを「障害物競争」と定義しています。

ティーショットにはラフや林、アイアンショットには池やバンカーといった障害物が待ち受けており、障害物のないコースなどありえません。

これらの障害物を頭と技術を駆使して乗り越えることこそが、ゴルフというゲームの面白さであり醍醐味なのです。

コースと自分との闘い！状況に応じた最良の選択を

「あのコースが嫌だ、このコースがいい」ということはありえません。

スコアをまとめる真のゴルファーは、コースの特徴を見極め、その日の自分の調子や技術を冷静に判断します。

そして、無理にピンを狙ってミスを重ねるのではなく、状況に応じて「最良の攻め方」を選ぶのです。

次回のラウンドでは、苦手なコースを「闘いがいがある」と捉え直し、冷静なマネジメントを楽しんでみてはいかがでしょうか。