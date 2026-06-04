良い結果を生むアプローチショットの落とし所の考え方

最良の結果ばかりを追い求めないでラクな気持ちで打とう

あなたはグリーン周りからのアプローチショットを打つ際に、どんなことを考えるでしょうか？

「ピンの近くに寄せなくちゃ！」といつも考えるとしたら、自分に対してプレッシャーを背負いすぎです。「グリーン上に落とし場所を設定して打ちなさい」ともよくいわれますが、グリーン上のどの辺に落とすかのイメージづくりは良いとしても、落とし場所を30センチくらいの小さな円で考えると、それだけでプレッシャーになります。

アプローチがレベルアップして、自分の狙った落とし場所の近くに落とせるだけの自信のついた人はそれでＯＫです。しかし、そのレベルまで達していないのであれば、１メートルくらいの大きな円をグリーン上にイメージし、その円を狙って打つくらいの気持ちで十分です。

正確に打とうとするのではなくて、そのくらいアバウトで良いということです。心理的にもラクになりますし、自分のスイングに集中しやすい利点もあります。

ピンの近くに寄せるよりも、まずザックリやトップといったミスを徹底防止し、ピンまで3～５メートルくらいに行けば合格と考えましょう。最良の結果を求めずに自分のレベルに合わせて、「このくらいで十分」と割り切ってプレーしてみてください。リラックスしてスイングできるため、結果が良い方向にいくはずです。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信