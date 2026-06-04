伊織もえが魅せる60年代サイケなグラマラスグラビア♡『旬撮GIRL』最新刊から極上カットを解禁

週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中！

伊織もえが60年代サイケに魅せる！誌面掲載カットを公開！

週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が好評発売中だ。節目となる第30号の今回は、実力派グラビアアイドル6人の撮り下ろしカットを大ボリュームで収録した。

伊織もえ：60sサイケ＆グラマラス

伊織もえ ©撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：SHOCO

表紙を飾るのは、大人気コスプレイヤーの伊織もえ。60年代のサイケデリックで刺激的なスタイルを披露している。さらに、女優としても活躍する福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAが登場。磨き抜かれた極上ボディを持つ人気グラドルが勢ぞろいした、豪華な1冊だ。

伊織もえ ©撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：SHOCO

作中では、サイケデリックなバーなどを舞台に、60年代風のレトロでおしゃれなファッションに挑戦。大きな一輪の花を背景にしたレオタード水着姿など、スタイリッシュで攻めたカットを多数掲載している。胸元が大きく開いたピンクの水着で美しい谷間を強調したカットや、清楚な雰囲気が漂う薄手のボーダー柄衣装など、彼女たちの被写体としての高い実力を存分に堪能できる仕上がりだ。

伊織もえ ©撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：SHOCO

【プロフィール】

伊織もえ

2015年からコスプレイヤーとして人気を集め国内外で活躍。これまでに飾った雑誌の表紙は150冊超えており、『伊織もえの電脳らじお』（interfm）に毎週火曜22:00～出演中。

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【クレジット】撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：SHOCO