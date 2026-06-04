埼玉県川口市の住宅で6月1日午後、無職の男（60）が、自身の母親の介護支援のため自宅に訪れたケアマネジャーの鈴木希代子さん（63）の首を刺して殺害し、その後に自分の首も刺して死亡したとされる殺人事件。男は犯行直後に「ケアマネジャーの女性を刃物で刺した。これから自分も刺す」と110番通報しており、警察官が住宅に着いたときには首に刃物を突き立てていたという。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】「痩せこけ、家の中でウロウロ...」無職男（60）が認知症の母を介護していた実家、箱を持って鑑識に入る警官らも

無職の男は、認知症を患いほぼ寝たきりの90代の母と実家で2人暮らしをしていた。前編で報じたように、献身的に母を介護していた一方、複数の近隣住民から"トラブル"についての証言もあがった。

「男は以前から『親族の口座から金がなくなっている』などと周囲に伝えていた。一方、親族がお金を取られた事実や、ケアマネ女性とのトラブルも確認されていないため、男の思い込みによる犯行の線が強い」（捜査関係者）

事件の翌日、取材班は男と近しい親族のもとを訪れた。

「まさかと思ってショックですよ。馬鹿なことして、ご近所に迷惑もかけて。昨晩はあまり眠れませんでした。母親は話もできないような状態だから、事件のことをわかっていないと思う。昨日、ちょっと母親の様子だけ見に行きたいと思ってたんだけど、家には入れてもらえないし。

正直なところ『自分だけ死にゃいいのに』と思った。人さまに迷惑かけないで…」

憤りと悲しみの感情が入り混じったように語る親族。母子の人となりについて聞くと、こう明かした。

無職男（60）の"挫折"と事件の兆候

「〇〇ちゃん（男の名前）は専修大学を中退して、そのあと勤めに出たんだけど母親曰く『いじめに遭ってすぐやめた』とのことでした。昔から気が弱い子だったから、あり得る話です。"引きこもり"とは言いたくないけど、その後はずっと、何十年も実家で家のことをやっていたと思う。私も『アルバイトかなんか行きな』って紹介したことが1〜2回あったけど、聞く耳を持たなかったからそれっきりにしてたの。

母親は鉄道系の大手企業の事務員から保険会社に転職して、だいぶ長いこと勤めていた。ハキハキした女性で、元気だった頃はずっと家にいる〇〇ちゃんに『出ていけ！』と檄を飛ばすこともありました」

親族によると、男は3人兄弟の末っ子。兄と姉がいるが両者はかなり昔に実家を出ており、男とは疎遠のようだった。

大学中退、仕事での"いじめ"と、トラブルが重なったからだろうか。複数の近隣住民が「若いときからほとんど引きこもっている様子だった」「人と関わるのをみたことがない」などと語っており、社会から孤立している様子がうかがえた。

親族はゴールデンウィーク前、最後に男と会った際に"違和感"を覚えたとも証言した。

「母親の様子を見にいったら、〇〇ちゃんはかなり痩せこけて疲れている感じだった。お昼ご飯の準備をしたらどうかと提案したら、『うん』と返事はしたんだけど、なぜか落ち着かない様子でずっと家の中をウロウロとしたの。心配だったので、お兄ちゃんにも『〇〇ちゃん大変そうだから、見にきてあげて』と連絡したくらい。その矢先に、こんなことになるとは……」

男を凶行に駆り立てたのは介護疲れだったのだろうか。県警は6月2日、現場検証や家宅捜索を行い、現在も調べを進めている。

（後編了。前編から読む）

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