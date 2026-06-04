イラン外相 イスラエルがベイルート攻撃なら「全面的な戦争再開」を警告 イラン外相 イスラエルがベイルート攻撃なら「全面的な戦争再開」を警告

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イラン外相 イスラエルがベイルート攻撃なら「全面的な戦争再開」を警告



イランのアラグチ外相はベイルートへのいかなる攻撃も「全面的な戦争の再開」を招くと警告した。



紛争終結のためのいかなる合意も、レバノンでの戦闘停止を伴うものでなければならない。米国との戦争終結に向けた交渉において「目立った進展はない」



レバノン首都ベイルートへのいかなる攻撃も中東地域での全面的な戦争再開につながる、ベイルートへの攻撃は明白な侵略行為であり、我々はこの件について黙っていない。



イスラエルがベイルートを攻撃した場合、イラン軍はイスラエル国内の標的を攻撃する準備ができている。

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