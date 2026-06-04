◆米マイナーリーグ シラキュース―スクラントン（３日、米ニューヨーク州シラキュース＝ＮＢＴバンクスタジアム）

負傷者リスト（ＩＬ）入りしているメッツ・千賀滉大投手（３３）が傘下３Ａシラキュースの一員として、本拠のスクラントン戦に先発。リハビリ登板３試合目で初めて５回を投げきるも６安打３失点だった。

９１球投げストライク５４球とストライク率は５９・３％と前回（５１・３％）を上回ったが、４四死球に２暴投と制球力に安定感を欠いていた。

２回まで無失点だったが、３回に３安打を許し３点を失った。それでも４、５回を無失点。最速は９５・７マイル（約１５４キロ）とメッツでの開幕時より２マイル近く遅い数字で全体的に変化球でかわしながらのピッチングのようだった。

今季の千賀は開幕からローテーションに入ったが、５登板で０勝４敗、防御率９・００と状態が上がらず、現地４月２８日に腰椎の炎症のためＩＬ入り。マイナーでのリハビリ登板はこれで３試合、１２イニングを投げ１４安打８失点（自責点７）の防御率５・２５。

メッツもナ・リーグ東地区最下位に低迷しており、この日の千賀の５イニング投球を首脳陣がどう判断するか注目される。