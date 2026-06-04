米大リーグ機構（ＭＬＢ）は３日（日本時間４日）、７月１４日（同１５日）にフィリーズの本拠地・シチズンズバンクパーク（フィラデルフィア）で行われるオールスターのファン投票をスタートさせたことを発表した。

例年通り、スタメン野手を決めるために実施されるファン投票。日本人選手はドジャース・大谷翔平投手（３１）がナ・リーグ指名打者部門、カブス・鈴木誠也外野手（３１）は同外野手部門、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）はア・リーグ三塁手部門、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）は同一塁手部門でノミネートされた。レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）、ホワイトソックス・西田陸浮内野手（２５）は入らなかった。投手はファン投票の対象外のため、ＭＬＢ機構推薦などで出場選手が決まる。

投票は１次投票と最終投票にの２段階に分けて行われる。１次投票では、ポジションにかかわらずリーグ最多得票の１人のみが、最終投票に進まずして、スタメン出場が決定。１次投票の各ポジション上位２人（外野は６人、１次投票の全体トップの選手のポジションは実施されない）が最終投票に進んで決選投票が行われ（１次投票の得票数は持ち越されない）、スタメン野手が決まる。

１次投票は２５日（同２６日）まで。同日中にＭＬＢネットワークの番組内で結果が発表される。同２９日（同３０日）から最終投票が始まって、７月２日（同３日）まで行われ、同４日（同５日）にＦＯＸスポーツでスタメンが決まった選手および、全出場選手を発表するという。

大谷は２１年から５年連続でファン投票でオールスターに選出されて、スタメン出場している。誠也、岡本、村上が選出されればメジャーでは初の出場となる。昨季は大谷、山本（ともにドジャース）、菊池（エンゼルス）と３人の日本人選手が選出された。