“グラマラス・ミューズ”東雲うみ、最新撮り下ろしグラビア 『FRIDAY GOLD』表紙＆巻頭30Pを飾る
タレントやコスプレイヤー、YouTuberとして幅広く活躍する東雲うみが、7月13日発売のグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Summer』（講談社）の表紙と巻頭グラビアを飾ることが決定した。
【別カット】大胆ポーズで美尻を披露した東雲うみ
同誌は『FRIDAY』が手がけるグラビアムックの最新号。東雲は巻頭30ページにわたる撮り下ろしグラビアに登場し、『FRIDAY GOLD』のためだけに制作された完全新作グラビアを披露する。
誌面では、美しさとグラマラスな魅力を兼ね備えた東雲の新たな一面を収録。クールな表情から大人の色気を感じさせるカットまで、多彩な魅力を詰め込んだ大ボリュームの内容となっている。
また、特別付録として100分に及ぶメイキングDVDも封入。撮影の舞台裏や素顔に迫る映像を楽しむことができる。
そのほか誌面には、2026年3月から6月に掲載されたグラビアの中から反響の大きかった作品を厳選して収録。一ノ瀬瑠菜、高野真央、天羽希純、志崎樺音、上西恵＆怜、白濱美兎、宇咲、石川花音、沖侑果、蓬莱舞、吉田莉々加、エリマリ姉妹らが登場する。
【別カット】大胆ポーズで美尻を披露した東雲うみ
同誌は『FRIDAY』が手がけるグラビアムックの最新号。東雲は巻頭30ページにわたる撮り下ろしグラビアに登場し、『FRIDAY GOLD』のためだけに制作された完全新作グラビアを披露する。
また、特別付録として100分に及ぶメイキングDVDも封入。撮影の舞台裏や素顔に迫る映像を楽しむことができる。
そのほか誌面には、2026年3月から6月に掲載されたグラビアの中から反響の大きかった作品を厳選して収録。一ノ瀬瑠菜、高野真央、天羽希純、志崎樺音、上西恵＆怜、白濱美兎、宇咲、石川花音、沖侑果、蓬莱舞、吉田莉々加、エリマリ姉妹らが登場する。