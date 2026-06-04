留萌市の女子高校生（当時１７歳）が旭川市郊外の神居大橋から転落し殺害された事件で、殺人、監禁などの罪に問われた同市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の第６回公判が３日、旭川地裁であり、検察側による被告人質問が行われた。

起訴状によると、内田被告は２０２４年４月１８日深夜〜１９日未明、留萌市や旭川市で女子高校生を車に監禁して暴行。裸で橋の欄干に座らせ、「死ねや」などと迫り、川に転落させて溺死させたとされる。

内田被告は先月２９日の第５回公判で、女子高校生は橋から落ちそうになったものの、橋の一部につかまって自力で橋の上に戻ってきたと述べた。これに対し、検察側が「橋の上に戻るのは無理ではないか」と尋ねると、内田被告は「無理ではなかった」とし、女子高校生が転落した理由を問われても「見ていないのでわからない」と述べ、殺害の実行行為を改めて否定した。橋の上での暴行については「髪をつかみ、腰を数回蹴り、顔を数秒踏みつけた」と述べた。

また、女子高校生を裸にさせた理由について「死にたいか確かめたかった」と第５回公判で述べたことを受け、検察側からなぜ確かめたかったのか問われると、内田被告は「（女子高校生が）『死にたい』というのがうざかった。死にたくないなら言わないでほしかった」と述べた。

検察側はこのほか、女子高校生を橋に連れて行くまでの経緯などについても確認した。内田被告は、車に監禁していた女子高校生が旭川市内のコンビニ店に立ち寄った際、店員に助けを求めたため「防犯カメラに（自身らの）映像が残ったのが面倒だと思った」と説明。捜査段階の調べに「ナイフがあったら刺すくらい腹が立っていた」と話したことを明らかにした。

被告人質問は４日まで行われる。