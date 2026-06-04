中東情勢の悪化によるナフサの供給難が、私たちの生活に身近な製品にまで大きな影響を及ぼしている。食品メーカーの相次ぐ値上げに加え、傘の製造やネイルサロンの備品、さらにはバナナの熟成にまでその波紋が広がっているようだ。

【映像】ナフサ供給不安で「傘が作れない」（実際の様子）

ニュース番組『わたしとニュース』では、様々な業界に波及するナフサ不足の実態について、経済愛好家の肉乃小路ニクヨ氏とともに深掘りした。

■8〜9割が石油由来…見積もりが出せない傘作りのジレンマ

「石油も原油も石油製品も国全体としては量的に足りている。ただ、供給の偏りや流通の“目詰まり”が生じているということです」（赤沢亮正経済産業大臣）

改めて「国内で必要な量は足りている」という見解が示された石油やナフサだが、私たちの生活を取り巻く様々なナフサ由来製品は品薄や価格高騰など、まだまだ供給不安のあおりを強く受けている。

創業91年の傘メーカー「スギタ」を経営する杉田佳之社長は、傘を構成するほとんどの部品がナフサ由来の製品だと言う。

「基本的に傘を作るにあたって、石油っていうのは8割9割がこの商品に必要。この（傘の）生地の部分は全部ポリエステルの化学繊維なので石油由来。あと骨、棒のところはアルミなんですが、他の部分のパーツは全部樹脂でグラスファイバーなので石油由来。ただ、アルミも加工するのにメッキを使ったり、色を塗ったり、カットしたりとか、動力のところでも石油が使われているでしょうし。この木（持ち手）も木製なんですけど、色を塗っている。その色を塗る塗料もやっぱり石油由来。あと、柄の印刷をする塗料も石油由来でしょうし、撥水や防水などの加工もあるんですが、それも全て石油由来でしょうし」

この傘の生産がなかなか進まない状況になっているそうだ。

「商社・工場さんに『こんな仕様のこんな数量のこの商品が見積もり依頼が来ています』『それを見積もり出してください』とお願いするんですが、それが私たちのところになかなか出づらい。傘というのはいろいろなパーツが集まって作っている商品なので、一つでも抜けていたら見積もりが出せない」

受注があっても価格が見えないため、作りたくても生産に入れないもどかしい状況。さらに、この時期ならではの需要が追い打ちをかけているという。

「今年も夏暑いので、今年の夏に間に合わせたいとおっしゃる企業が多い。ただ、納期がそれだと間に合わなくなってくる。見積もりが遅れるということは」

■手袋やアセトンが入手困難…ネイルサロンへの打撃と工夫

ナフサの供給不安の影響は、美容業界にも及んでいる。エステサロンとネイルサロンを経営する笠野智有氏は次のように話す。

「手袋にナフサ由来のものが使われているので、いつも商材を購入しているサイトとかも入手困難な状態になっていて、かなり困っている」

「あとは全身脱毛。人の肌に直接触れたりする施術が大変多いので、ゴム手袋を必ず使用しています」

「ネイリストの中にはジェルアレルギーを持っているスタッフもいて、必ず手袋をしないと施術ができない体質」

ジェルネイルやスカルプネイルなどは当面入手が見込めているものの、ナフサ由来の製品だけに予断を許さない状況だという。さらに、ネイルを落とすための溶剤に関しても非常に困っているそうだ。

「アセトンが今は大変品薄になっていて手に入らない。今はなるべくアセトンを使わずに機械でオフするやり方を私たちのサロンでは行っている」

機械という代替手段があるなら乗り切れるのかと思いきや、そう簡単な話ではないようだ。

「マシンも使える方とか持っていないネイリストが結構いると思うので、そういう方はアセトンで落とさないといけないので、かなり打撃なのではないか」

そして、ネイルもエステもこの時期ならではの需要が追い打ちをかけているそうだ。

「この暑い時期になるとサンダルに皆さんなるので、フットネイルもする方が増えていて、（お客さんが）逆に増えている。私たちの使う商材の頻度の方が増えている状態」

こうした様々な分野への影響について、ニクヨ氏は次のように語る。

「言われてみれば、いろいろな部材などが全部ナフサ由来のものだったことがわかった。衛生面のことを考えると“使い捨て”ということなのかもしれないが、そこをクリアして、繰り返し使ったりするとか、そういう工夫をしながらやるしかないのかなとは思った」

「政府はホットラインなどもあると言っているが、それですぐに解決するというのはちょっと考えにくいと思う」

■バナナもピンチ？様々な分野への影響と今後の見通し

傘やネイルの他にも、食生活に身近なものに影響が出ている。果物の年間消費量で1位を誇るバナナは、害虫の侵入を防ぐため、未熟な緑色の状態で輸入することが法律で定められている。日本に輸入した後、ナフサ由来のエチレンガスを使って黄色く熟成させ、甘みを出す加工をしているという。

現在は政府とも連携しており当面の心配はないというが、依然として従来と比べ不足気味な状況は続いている。

石油化学コンサルタントの柳本浩希氏によると、最新の傾向としては、足りている分野と不足感のある分野がはっきりと分かれているという。ラップやポリ袋の原料となるエチレンやプロピレンは足りている一方、接着剤や塗料、インクの原料となるトルエンやキシレンは不足感が強まっている。これらはナフサを分解して作られる際、付随してできる副産物であり、元々生産量が少ないためだそうだ。

国内生産量と輸入量については、4月は一見低水準だが、GWの影響で4月末の輸入分が5月分に計上されるため、かなり増加する見通しだという。これについて、ニクヨ氏は次のように指摘する。

「4月は国内の製造のところも点検などがあったみたいで、それで減っているのはあったようだ」

輸入量の増加により復調傾向ではあるものの、依然として身近な製品への影響は続いている。私たちの生活に欠かせないナフサ由来製品の安定供給に向けて、今後の動向に注意を払う必要がありそうだ。

（『わたしとニュース』より）