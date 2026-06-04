青春時代を過ごした文化服装学院で出会った仲間は一生の宝物。後年、「KENZO」の名で世界的に活躍する高田賢三さん、ファッションブランド「ピンクハウス」を立ち上げた金子功さん、「ニコル」の松田光弘さんは、1958年に入学した同期生です。私を含め「4人組」。目指すは一世風靡（ふうび）する一流のファッションデザイナー。個性は違っても目標は同じ。どうすれば大きな夢を実現できるか、皆、そればかりを四六時中考えていました。

あの頃を振り返るとすぐに目に浮かぶのは、ケンゾーの学生服姿。同じ黒の詰め襟を一年中着ていました。学校は私たちが入る1年前に男女共学になったばかり。とはいえ、服飾の専門学校ですから圧倒的に女子学生が多い。そんな教室で金ボタンの学ランに袖を通し、レディースのデザインを黙々と描き続けているんですから。その姿は彼の華やかなデザインからは想像もつかないほど純朴なものでした。

私にとってケンゾーは、かけがえのない友であり良きライバルのような存在。私が19歳の時、史上最年少でデザインの登竜門「装苑賞」を受賞すれば、翌年、彼も負けじと同賞を手にしました。憧れのファッションの本場フランスへ進出したのは、ケンゾーの方が先。私は8年後の1978年に初めてパリ・コレクションに参加。クラブ「テアトル・ル・バラス」で行ったショーで大成功を収めると、彼は自分のことのように喜んでくれました。

でも、その直後に彼が自宅で開いてくれたパーティーで私は思わぬアクシデントに遭遇。大盛況のショーを終えたばかりで気分がハイになっていたのか、中2階のようなところから「ショータイム！」と叫びながら体操競技の平均台よろしくポーンっと飛び降りたのです。1回目は見事に着地も決まり、拍手喝采。

ところが、2回目。今度は床に頭を打ち付けて脳振とうを起こし、気を失ったままアメリカンホスピタルに運ばれてしまいました。入院3日目、まだ意識がもうろうとしている私に、見舞いに来たケンゾーが「ジュンコ、今晩、カール・ラガーフェルドのパーティーに行かない？」って。あの超一流のデザイナー、ラガーフェルドですよ。私が断るはずがありません。

担当医に伝えると「今ここを出たら、何が起きても責任は持てない」と渋い顔。どうしてもと言うのならここにサインしてほしいと言われ、ペンを取りました。

ところがいざパーティーに参加したものの、頭はボーっとして目はうつろ。おまけに笑顔を忘れてしまったような危ない状態だったのです。この時の痛い？出来事は、鮮烈なパリコレデビューとともに今でも仲間内の語り草になっています。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。