【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 vs U-21ポルトガル代表（日本時間6月3日／スタッド・ド・ラトル）

【映像】疑惑の判定、微妙すぎる瞬間（実際の様子）

U-19日本代表が“判定”に救われる場面があった。ゴールネットを揺らされたものの、主審はオフサイドを宣告。しかしリプレイを確認すると、微妙な判定に放送席は苦笑い。SNS上も騒然となった。

U-19日本代表は6月3日、モーリスレベロトーナメント（フランス開催のU-21世代大会）のグループB第2戦で、U-21ポルトガル代表と対戦した。問題のシーンはゴールレスで迎えた10分だった。

日本代表はポルトガル陣内でボールを失うと、カウンターから右サイドを突破される。最後はフラヴィオ・ゴンサルヴェスにネットを揺らされたが、副審のフラッグが上がり、オフサイドの判定で得点は取り消しとなった。

直後に流されたリプレイは斜めからのアングルで、日本の最終ラインは判別しづらい状況。それでもフラヴィオ・ゴンサルヴェスの立ち位置は際どく、微妙な判定となった。

放送席からは苦笑いも漏れ、ABEMAで解説を務めた松木玖生氏も「まぁ…。出てると思います。出てます」と歯切れの悪いコメント。坪井慶介氏も「横から見たらちょっとわからなかったですけど、救われたと考えてやってほしいですね」と語り、日本にとって幸運な判定だった可能性を示唆した。

主審はコートジボワール戦と同じ人物

またABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「助かったなw」「オフサイドないやん」「出てますかね？w」「これは助けられたなw」「映像が斜めだからわからないけど、芝の目を見る限りオフサイドじゃないな」「これはわかりにくいけど多分オフサイドじゃない」といった声が並んでいる。

さらに、この試合の主審はコートジボワール戦と同じ人物。同試合では神田泰斗（RB大宮アルディージャ）が1枚目のイエローカードで退場となるなど物議を醸しており「またこの審判かよ」「誤審判」「早速発揮してきたな」といった厳しい声も見られた。

この場面で失点は免れた日本代表だったが、前半に2失点、後半に2失点。72分には途中出場の松本果成（湘南ベルマーレ）が一矢報いるも、1ー4で敗れている。日本代表は6月6日にU-19カナダ代表と対戦する。（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）

