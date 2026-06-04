窪塚愛流“ケンショー”、とどめを刺す絶望的なニュースが… 4日放送『るなしい』第10話【あらすじ】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第10話が4日、放送される。
【場面写真】怪しい男…ハット姿の正名僕蔵
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
第10話では、老人ホーム事業が躍進し、岬（滝澤エリカ）との結婚も決まったケンショーが、るなからの多額の投資の申し出を受け、完全勝利を確信する。成功に酔いしれる中、茂木（正名僕蔵）から「5000万貸してほしい」との相談が寄せられた。
時を同じくして入居予定の老人たちから一斉に全額返済を迫られる事態に。さらに、急速に窮地へと追い込まれるケンショーのもとに、とどめを刺す絶望的なニュースが飛び込む。
【場面写真】怪しい男…ハット姿の正名僕蔵
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
時を同じくして入居予定の老人たちから一斉に全額返済を迫られる事態に。さらに、急速に窮地へと追い込まれるケンショーのもとに、とどめを刺す絶望的なニュースが飛び込む。