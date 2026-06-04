◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 5-4 オリックス（3日、東京ドーム）

前日行われたオリックス戦の2回に緊急登板した巨人・森田駿哉投手。試合後、この様子を振り返り、思いを明かしました。

この日の先発は戸郷翔征投手。初回を三者凡退と安定した立ち上がりとするも、2回の初球で頭部死球を与えてしまいました。これで危険球退場となり、あとを受けたのが森田投手。5回までスコアボードに0を刻むなど、力投を見せました。それでも6回にはオリックス打線につかまりタイムリーを浴びるなどで途中降板。3番手・高梨雄平投手が押し出し四球としてしまったことで、3失点が記録されました。

この日の登板について「まさか…。(戸郷)翔征がすごい立ち上がり良かったので、今日も長いかなと思ってたんですけど。まさかという感じだったんですけど」と振り返った森田投手。ブルペンでの準備は、戸郷投手の退場が告げられてから始めたそうで、ブルペンで10球程度、マウンドで10球程度を投げ、試合に挑んだことを明かしました。

それでも慌てることなく気持ちをつくれたそう。「そういう時のピッチャーとして入ってると思っているので、なんとか試合をつくってきたいなとは思っていた」と語り、「なんとか6回ぐらいまで粘って最少失点で抑えられるぐらいにならないといけないと思いますし。そこは1つ課題として次につなげていきたい」と課題を口にします。さらに「どういう状況でも抑えないといけないと思うので。ああいう状況でも試合をつくれるように、常にいつ呼ばれても良いように準備していかないといけない」と力強く口にしました。