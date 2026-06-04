女優の波多野結衣が3日、自身のインスタグラムを更新。デビュー18周年を迎えた心境を明かした。



【写真】ピンクの光に包まれて視線の先に思うのは…来し方か、行く末か

ピンク色の光と鏡のデジタルアート空間で座り込み、見上げるような視線のカットとともに、「本日、デビューしてから18周年を迎えました」と伝え、「最近は共演する子が、私がデビューした時3歳でした！って子がいたりして凄く不思議な感覚です」と長く活躍し続けてきたからこその感慨をつづった。



続けて、「そろそろ私がデビューした時に生まれましたって子と出会うかも 今後もそういう後輩達も見守りつつサポートできたらと思っています」と出演作3000本以上と言われるベテランらしい抱負。さらに、「ここまで長く続けて来れたのはファンの皆様や関係者の皆様のおかげです 本当にありがとうございます」と謝意を記した。



また、「初期の頃は無我夢中で、絶対てっぺんとる！とか目標あって勢いあったかもですが、今はゆるゆる楽しく仕事をしたり、ファンの皆と話したりするのが楽しく、昔みたいな勢いは無いかもしれませんが これからも仲良くして下さると嬉しいです」と語りかけ、「ひとまずどうなるか分かんないけど、ここまできたら20周年まで頑張りたいです」と“大台”を目標に掲げて結んだ。



新たな節目を迎えたレジェンドに、ファンからは「マイペースで長く続けて下さい」「おめでとうございます！これからも1つずつ積み上げてください!」「デビューからずっと好きです」「長年の活躍により長年お世話になってます。そしてこれからも」「まさにレジェンドと呼ぶにふさわしい存在だと思う」などとねぎらいの声が集まっている。



（よろず～ニュース編集部）