スマートフォンのナビアプリを使う、車内で音楽や動画を楽しむ、長距離ドライブで道路情報を確認する。いまやクルマの中で過ごす時間は、単なる移動ではなく“デジタル環境の快適さ”によって大きく変わるようになっている。

一方で、「純正ナビが少し古く感じる」「スマホとの接続が面倒」「知らない道を走るときにもっと安心感がほしい」と感じている人も少なくないはずだ。そこで今回は、車内の使い勝手やドライブの安心感を高めてくれるデジタルガジェットを3つピックアップした。

安全運転をサポートするセーフティレーダー、純正ナビをスマホ感覚で使えるようにするミラーリングデバイス、そして車内エンタメまで本格的に楽しめるプレミアムカーナビ。どれも、いつものドライブを一段快適にしてくれる注目アイテムである。

セルスター：AR-926AW

最新の道路情報を味方につける、レーザー式オービス対応セーフティレーダー

知らない道を走る時や、高速道路を使ったロングドライブで気になるのが、制限速度や取締ポイントなどの道路情報だ。もちろん、もっとも大切なのは安全運転を心がけることだが、ドライバーに必要な情報をわかりやすく知らせてくれる機器があれば、より余裕を持って運転しやすくなる。

セルスターの「AR-926AW」は、レーザー式オービス対応のセーフティレーダー。新型取締機「JMA-600（NTG-962）」に対応しているほか、レーダー波の識別警告や、誤報識別機能、レーダー誤報オートキャンセル機能などを備えているのが特徴だ。

単に警告を出すだけでなく、必要な情報とそうでない情報を見分けやすくする工夫がされているため、運転中の煩わしさを抑えやすいのもポイント。自動販売機や特定車両などから発せられる電波を誤報として拾ってしまうケースに対しても、独自の仕組みで軽減を図っている。

さらに、フレデリックスレンズVer.2を採用し、レーザー受信性能を高めている点も見逃せない。移動式のレーザー式オービスにも対応し、受信レベルを強弱の2段階で知らせる機能も備える。初めて走る道や、交通量の多い都市部、長距離移動の多いドライバーにとって、安心感を高めてくれる存在といえるだろう。

また、ゼンリンのフルマップを搭載し、ゾーン30エリア表示やコンパスナビ機能にも対応。GPSデータは無料で更新できるため、購入後も情報を新しく保ちながら使えるのが魅力だ。対応ドライブレコーダーとの連携や、OBDⅡアダプターを使った車両情報表示にも対応するなど、単体のレーダー探知機にとどまらない拡張性も備えている。

※ルームミラー付近に取り付ける際にはオプション（RO-119）が必要

ブランド名：セルスター

商品名：AR-926AW

価格：オープン価格

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customjapan：SmartCarLink

純正ナビをスマホ感覚で使える、差すだけ系ミラーリングデバイス

最近のクルマでは、Apple CarPlayなどを使ってスマホと車載ディスプレイを連携できるようになっている。しかし、実際に使ってみると「対応アプリが限られる」「車両側に履歴や電話帳が残るのが気になる」「レンタカーや社用車では使いにくい」と感じることもある。

そんな不満を解決してくれるのが、カスタムジャパンの「SmartCarLink」である。車両の有線CarPlay対応USBポートに接続することで、スマートフォンの画面を車載ディスプレイに表示し、ナビアプリや音楽アプリなどを車内の大きな画面で扱いやすくするミラーリングデバイスだ。

大きな特徴は、車両側に個人情報を残さない設計である。通常のスマホ連携では、電話帳や接続履歴などが車両側に残ることを気にする人もいる。SmartCarLinkは本体を中継して接続することで、レンタカー、カーシェア、営業車など複数人で使うクルマでも、プライバシー面の不安を抑えやすい。

また、スマートフォン本体の処理能力や通信環境を活かすミラーリング方式のため、専用OSを搭載したAI BOX系アイテムのように、テザリング設定や起動待ちで手間取ることが少ないのも魅力。いつも使っているスマホの地図アプリや音楽アプリを、車載ディスプレイに映して使える感覚に近い。

同乗者が動画を楽しんだり、停車中に車内エンタメを楽しんだりする使い方にも向いている。ただし、運転者が走行中に画面を注視するのは危険なので、映像コンテンツは同乗者向け、または停車時の利用を前提に考えたい。

対応車両は、有線CarPlay対応の純正ナビまたはディスプレイオーディオ搭載車。iPhone 15以降や、DP Altモード対応のAndroidスマートフォンに対応する。手持ちのスマホと車両の相性を確認する必要はあるが、対応すれば車内の使い勝手を一気に現代的にしてくれるアイテムだ。

ブランド名：customjapan

商品名：SmartCarLink

価格：11,600円（税込）

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カロッツェリア：サイバーナビ LIMITED EDITION

ナビも音もオンライン機能も妥協したくない人のための特別モデル

スマホナビが当たり前になった今でも、車載専用ナビには車載専用ナビならではの強みがある。大きく見やすい画面、クルマに最適化された案内、オーディオとの一体感、そして車内での操作性。とくに、音楽や映像までしっかり楽しみたい人にとって、ナビは単なる地図表示装置ではなく、車内エンタメの中心になる。

カロッツェリアの「サイバーナビ LIMITED EDITION」は、そんな車内体験を本格的にアップグレードしたい人に向けた限定モデルである。カロッツェリア40周年の節目に登場した4,000台限定の特別仕様で、サイバーナビらしい高音質、高画質、オンライン機能を凝縮した一台となっている。

注目したいのは、音へのこだわりだ。高音質フルカスタムトロイダルコイル、J-FET入力高音質オペアンプ、非磁性体抵抗、銅メッキビス、ノイズサプレッションインシュレーターなど、音質を高めるためのパーツを新採用。ナビでありながら、オーディオ機器としての完成度も追求している。

ドライブ中に音楽を聴く時間が長い人にとって、音の良さは想像以上に満足度を左右する。お気に入りの曲を流した時の広がり感や、ボーカルの輪郭、低音の締まりが変わるだけで、いつもの通勤路やロングドライブの気分は大きく変わる。サイバーナビ LIMITED EDITIONは、そうした“車内で音楽を楽しむ価値”を重視する人にこそ響くモデルだ。

さらに、ネットワークスティック対応モデルでは、車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect」を利用可能。通信量を気にせず、車内で音楽や映像コンテンツを楽しみやすい環境を整えられる。家族での移動や長距離ドライブ、車中泊など、車内で過ごす時間が長い人にとっては大きなメリットになるだろう。

ラインアップは、9V型ラージサイズ、8V型ラージサイズ、7V型ワイド、7V型2Dなど複数を用意。ネットワークスティック同梱モデル、対応モデルが設定されているため、車両や使い方に合わせて選べるのもポイントだ。特別カラーの「ルナリスブルー」や専用オープニング画像、限定ナンバー入りアルミプレートなど、所有感を高める演出も盛り込まれている。

カーナビを単なる道案内装置としてではなく、車内の快適性やエンタメ性を高める中心アイテムとして考えるなら、サイバーナビ LIMITED EDITIONはかなり魅力的な選択肢といえる。

ブランド名：カロッツェリア

商品名：サイバーナビ LIMITED EDITION

価格：オープン価格

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車内デジタル環境を整えると、ドライブの満足度は大きく変わる

クルマの快適性というと、シートや収納、空調などに目が向きがちだ。しかし、いまのドライブでは、スマホ連携、ナビ、音楽、道路情報といったデジタル環境も快適性を左右する大切な要素になっている。

安全運転をサポートする「AR-926AW」、純正ナビをスマホ感覚で使いやすくする「SmartCarLink」、車内エンタメとナビ機能を本格的に高める「サイバーナビ LIMITED EDITION」。それぞれ役割は異なるが、どれも“クルマの中で過ごす時間”をより快適にしてくれるアイテムだ。

毎日の通勤や買い物、週末のドライブ、家族でのロングツーリング。いつものクルマでも、デジタルガジェットを見直すだけで、車内の使い勝手や楽しさは大きく変わる。最近、愛車のナビや車内環境に少し古さを感じているなら、こうしたアイテムからアップデートを考えてみるのもいいだろう。