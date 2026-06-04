堀口真帆、28年ぶり復活の連ドラ『GTO』で生徒役に抜てき「憧れの作品だった」 『仮面ライダーゼッツ』ねむ役で人気
俳優・反町隆史が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（7月20日スタート、毎週月曜 後10：00）で反町演じる鬼塚が担任を受け持つ1年B組の生徒役28人が発表された。芦田綾乃役を務める俳優の堀口真帆からコメントが到着した。
【写真】透明感あふれるビジュアルも魅力的な堀口真帆
堀口は現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』でヒロインのねむ役で出演し、人気を集めている。「堀口真帆です。この度、ドラマ『GTO』で、1年B組の生徒、芦田綾乃役を務めさせていただくことになりました。『GTO』は2年前に放送された『GTOリバイバル』の時に1998年のドラマもすべて観ていて、憧れの作品だったので、本当にうれしいです」と喜ぶ。
現場で気を付けていることについては「カメラが回っていないところでも姿勢を正して過ごすことを意識しています。綾乃は芯の強さを感じさせる役柄なので、態度も話し方も凛として見えるように心がけています」と明かす。「現場は同年代の子たちが多いので、カメラが回っていない時はワイワイ楽しくしています。鬼塚先生も優しいけど、反町さん自身もすごく優しくて、カメラが回っていない時にも話しかけに来てくれます。演技については『頭は冷静に、気持ちだけは熱く』とアドバイスをもらいました。監督やスタッフのみなさんからは『腹から声を出す！』というアドバイスを受けています」と撮影について話すと「綾乃としてしっかり作品の世界を生きられるよう、精いっぱい頑張ります！」と意気込んでいた。
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。
2025年10月末に募集を開始した生徒役オーディションは、近年の学園ドラマでは珍しい“リアル高校生世代”の15歳〜17歳（2026年4月1日時点で15歳〜17歳の男女 ※現役中学生は不可）に応募資格を制限したが、応募総数400名を超える若き俳優陣が参加。書類審査を経て、最大4回にわたる選考オーディションを勝ち抜き、約3ヶ月にわたる厳正な審査を経て選ばれた。
【写真】透明感あふれるビジュアルも魅力的な堀口真帆
堀口は現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』でヒロインのねむ役で出演し、人気を集めている。「堀口真帆です。この度、ドラマ『GTO』で、1年B組の生徒、芦田綾乃役を務めさせていただくことになりました。『GTO』は2年前に放送された『GTOリバイバル』の時に1998年のドラマもすべて観ていて、憧れの作品だったので、本当にうれしいです」と喜ぶ。
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。
2025年10月末に募集を開始した生徒役オーディションは、近年の学園ドラマでは珍しい“リアル高校生世代”の15歳〜17歳（2026年4月1日時点で15歳〜17歳の男女 ※現役中学生は不可）に応募資格を制限したが、応募総数400名を超える若き俳優陣が参加。書類審査を経て、最大4回にわたる選考オーディションを勝ち抜き、約3ヶ月にわたる厳正な審査を経て選ばれた。