米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がホワイトソックスのクリス・ゲッツGMがトレード期限で、どんな動きをするのか分析している。

同球団は33勝29敗、ア・リーグワイルドカードの2番手に入っており、ア・リーグ中地区でも2ゲーム差の2位だ。開幕前の時点では、プレーオフ有力候補になるとは、球団自身も予想していなかったはずだが、予想外のプレーオフ争いを後押しするために、今夏、プロスペクトを差し出してメジャー戦力を補強すべきなのかもしれない。

ゲッツGMは2日「われわれは2026年に焦点を当てています。このチームは本当にいい野球をしています。地区内でもワイルドカード争いでも、自分たちがどこにいるかは分かっていますし、状況を注視しています。もちろんわれわれは2026年だけでなく、継続的に勝てるチームを作りたいという、高い目標を持っています。それでも、このグループに本当に上積みできる機会があるなら、われわれはそうするつもりです」。補強ポイントは投手だ。打線は全体でトップ10に入る成績を残しており、本塁打数ではヤンキース、ブレーブスに次いで3位タイ。出塁率は8位、長打率は5位だ。一方で相対的な弱点は投手陣で、防御率は19位、9回あたりの奪三振数は20位にとどまっている。

シカゴは先発ローテーション、ブルペンの両方で補強を必要としている。最大の優先事項は先発投手になる。デービス・マーティン、ショーン・バーク、アンソニー・ケイは機能しているが、エリック・フェディとトッププロスペクトのノア・シュルツはうまくいっていない。ホワイトソックスが争いに残っているなら、フェディの枠を引き継ぐ先発投手を少なくとも1人は加えることになりそうだ。

ブルペンは4月の不振を経て、ある程度立て直してきた。2年目の右腕グラント・テイラーは終盤の武器になっている。ショーン・ニューカム、セランソニー・ドミンゲス、ブライアン・ハドソンもいずれも有効な戦力で、重要な場面を任される候補に入っている。ただ、中盤を担う投手をさらに1人か2人加えたいところだ。野手陣については、村上とカイル・ティールが故障から戻ることを前提にすれば、そこまで大きく手を入れる必要はない。ただし外野手市場は調査する可能性が高い。

右翼は入れ替わりが続いており、現在は西田陸浮とランダル・グリチャックのプラトーンという形になっている。ゲッツは地元記者に今季中に外野手プロスペクトのブレイデン・モンゴメリーを見ることになると語った。

仮にホワイトソックスがトレード期限前にモンゴメリーを昇格させたとしても、球団外部から左打ちの外野手を探す可能性はある。ミッキー・モニアック、ジェイク・マッカーシー、トレバー・ラーナックは、獲得可能になりそうな左打ち外野手の候補に含まれる。