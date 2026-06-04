【モンテレイ（メキシコ）３日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイで約１時間、事前合宿初日の練習を行った。

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初日の練習から全身からほとばしるエネルギーを発していたのが、２１歳のＦＷ塩貝健人だった。３チーム（各８人）で３つのゴールを使って、名波コーチが指定した人数がピッチに出てゴールを競い合う実戦形式の練習では、貪欲にゴールを狙い、右からゴール左へ強烈なシュートを突き刺すなど、気温３０度を超えるモンテレイのピッチでエンジン全開だった。

練習後、塩貝は「とうとうＷ杯が始まるなという気持ちで昨日は寝たんで、今日から誰よりも活躍してやろうと思っていたし、得点というイメージをどんどんつけていかないと、クラブではなかなか点を奪えていないので、いいイメージでＷ杯のオランダ戦に臨みたいので。初日の練習にしてはいいコンディションでできたと思いますし、これをあと２週間継続して、もっともっと上げていけると思うので、監督に自分を使ってもらえるようにアピールできればなと思います」とうなずいた。

まずは１次リーグ初戦の１４日（日本時間１５日）のオランダ戦に照準を定める。自身初の大舞台に向けて、強い野心を隠さない。塩貝は「本当に活躍すれば人生変わる舞台だと思うので、本当にそれを変えるのは自分自身、自分次第だと思うので、頑張ります」と改めて強い覚悟を言葉に乗せた上で、どう人生を変えたいか聞かれると「世界中の人が見ている舞台だと思うので、世界中が自分の名前を知るチャンスだと思うし、これでキャリアも大きく変えるチャンスだと思うので、自分が目指している舞台にもたどり着くかもしれないし、何よりＷ杯で結果を残すというのが、自分の夢でもあるし、チームの目標でもあると思うので、それを達成出来たらなと思います」と意気込んだ。

強烈なインパクトを残すために、見た目にもパンチを加えた。出国前に学生時代から通う、明大前の「ＢＡＲＢＥＲ ＴＲＩＢＥ」に足を運び、漫画「ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ」に登場する宮城リョータをモデルに、「ちょっといかつめにしちゃいました」とパーマをかけて、白のメッシュも入れた。「髪で見立てるんだったら、それに越したことはないので、僕は常に変わった髪型していたんですけど、今回はこれで頑張ります」と強調。初の大舞台で何かやってくれそうな気配が漂う。