5人組グループ・SUPER EIGHTの映像作品『超八 in 日本武道館』が、4日発表の『オリコン週間映像ランキング』で映像3部門同時1位に輝きました。

■SUPER EIGHT、映像3部門同時1位に輝く

初週売り上げは、DVDが1.7万枚、Blu-ray Discが4.7万枚で『週間DVDランキング』と『週間BDランキング』ともに初登場で1位を獲得。さらに、音楽作品のDVDとBDを合計した『週間ミュージックDVD・BDランキング』でも、合計売り上げ6.3万枚で初登場1位となりました。

この記録により、前作『超DOME TOUR 二十祭』（2025/7/28付）に続いて16作連続、通算16作目の映像3部門同時1位を達成。『映像3部門同時1位獲得作品数』において、連続・通算いずれもSUPER EIGHTが持つ歴代単独1位の記録を更新しました。

映像作品『超八 in 日本武道館』は、グループにとって初となる日本武道館公演を収めたもので、2025年11月26日〜28日にかけて開催されたライブから、2日目の模様を収録。バンド楽曲を中心に全19曲を披露しています。

オリコン調べ（2026/6/8付）